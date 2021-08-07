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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал регион с крайне напряженной ситуацией с COVID-19

В Астраханской области сохраняется крайне напряженная обстановка с распространением COVID-19, заявил Мурашко. За полтора месяца число заразившихся за сутки в регионе выросло с 40 до 293 человек
Астрахань
Астрахань (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

В Астраханской области наблюдается крайне напряженная ситуация с распространением коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в регион.

«Развернуты 2 тыс. медицинских коек, и это, конечно, же огромный ресурс. 80% пациентов находятся на амбулаторном лечении», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В связи с этим большое значение имеет сохранение ограничений, введенных в регионе для борьбы с распространением COVID-19, продолжил министр.

«Мы понимаем, что сейчас жаркий период, люди в помещениях с кондиционерами в мало проветриваемых помещениях — это высокий риск. Поэтому важны профилактические меры. Есть необходимость в определенных ограничительных мероприятиях», — отметил он.

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По словам Мурашко, нужно начинать лечить COVID-19 при первых же признаках заболевания. «В первые же сутки пациенты должны начать получать лекарственную терапию даже при подозрении на ОРВИ», — сказал он.

Как пояснил министр, в августе простуда встречается редко. «Поэтому сейчас мы в первую очередь имеем дело с коронавирусом», — отметил он.

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Число заразившихся коронавирусом за сутки в Астраханской области начало расти с середины июня. Если 15 июня показатель составлял 40 человек, то на пике 27 июля в регионе зарегистрировали 293 инфицированных за день.

За минувшие сутки в области выявили 279 заразившихся, следует из данных оперативного штаба. Всего с начала пандемии там зарегистрировали 45,3 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли от заболевания 1,1 тыс. человек.

На фоне ухудшения обстановки с COVID-19 в Астраханской области ввели ряд ограничений. С 26 июля в регионе закрыты торговые центры и крытые рынки, фуд-корты, фитнес-клубы, кинотеатры и библиотеки. Кафе и ресторанам разрешено работать только на летних верандах или навынос. Массовые мероприятия в области отменены.

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Кроме того, ограничения введены и для туристов. Они могут заселиться в отели, санатории или на турбазы, только предъявив отрицательный ПЦР-тест или QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный COVID-19.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
коронавирус Астраханская область Михаил Мурашко Минздрав
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