Мурашко назвал регион с крайне напряженной ситуацией с COVID-19

В Астраханской области сохраняется крайне напряженная обстановка с распространением COVID-19, заявил Мурашко. За полтора месяца число заразившихся за сутки в регионе выросло с 40 до 293 человек

Астрахань (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

В Астраханской области наблюдается крайне напряженная ситуация с распространением коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в регион.

«Развернуты 2 тыс. медицинских коек, и это, конечно, же огромный ресурс. 80% пациентов находятся на амбулаторном лечении», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В связи с этим большое значение имеет сохранение ограничений, введенных в регионе для борьбы с распространением COVID-19, продолжил министр.

«Мы понимаем, что сейчас жаркий период, люди в помещениях с кондиционерами в мало проветриваемых помещениях — это высокий риск. Поэтому важны профилактические меры. Есть необходимость в определенных ограничительных мероприятиях», — отметил он.