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В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тыс. руб.

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и их однопартиец, сенатор Сергей Леонов 11 августа внесут в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц <...> Источник дополнительных расходов — средства Фонда национального благосостояния, объем которых на 1 января 2021 года составил 13,5 трлн рублей», — говорится в тексте документа.

Как следует из пояснительной записки, законопроект подготовлен в целях помощи наиболее уязвимым гражданам России выйти из бедности и нищеты. «Низкий уровень МРОТ приводит к работающим бедным, обширной теневой экономике, повсеместной коррупции, дифференциации доходов населения», — считают авторы инициативы.

Там также отметили, что в развитых и развивающихся странах Азии и Европы МРОТ «как минимум в два раза выше прожиточного минимума».

«У нашей фракции ЛДПР принципиальной остается позиция по увеличению минимальной оплаты труда. Мы считаем, что в России труд недооценен. У ряда регионов есть право устанавливать свой уровень МРОТ, но не ниже федерального. Например, в Москве он на уровне 20 589 руб., в Санкт-Петербурге — 19 190 руб. Но это скорее исключение, которое зависит от финансовых возможностей субъектов. В большинстве регионов МРОТ составляет порядка 13 тыс. руб.», — прокомментировал инициативу «Известиям» Ярослав Нилов.

В правительстве поддержали увеличение МРОТ
Экономика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

С 1 января 2021 года МРОТ составляет 12 792 руб. в месяц, а прожиточный минимум — 11 653 руб. Позже правительство поддержало повышение МРОТ до 13 617 руб. в месяц начиная с 2022 года. В Минтруде также уточнили, что с нового года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 13 026 руб., для детей — 11 592 руб., а для пенсионеров — 10 277 руб.

В этом году прожиточный минимум был установлен сразу на один год. Ранее он устанавливался ежеквартально. «Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране», — говорилось в сообщении правительства.

Методика расчета МРОТ также была изменена в конце прошлого года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В соответствии с законом МРОТ в 2021 году должен составить 42% от медианной зарплаты, или 12 792 руб. В 2019 году размер МРОТ составлял 11 280 руб., в 2020-м — 12 130 руб. В принятых летом 2020 года поправках в Конституцию говорится, что МРОТ должен превышать прожиточный минимум.

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