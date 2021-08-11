В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тыс. руб.

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и их однопартиец, сенатор Сергей Леонов 11 августа внесут в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц <...> Источник дополнительных расходов — средства Фонда национального благосостояния, объем которых на 1 января 2021 года составил 13,5 трлн рублей», — говорится в тексте документа.

Как следует из пояснительной записки, законопроект подготовлен в целях помощи наиболее уязвимым гражданам России выйти из бедности и нищеты. «Низкий уровень МРОТ приводит к работающим бедным, обширной теневой экономике, повсеместной коррупции, дифференциации доходов населения», — считают авторы инициативы.

Там также отметили, что в развитых и развивающихся странах Азии и Европы МРОТ «как минимум в два раза выше прожиточного минимума».

«У нашей фракции ЛДПР принципиальной остается позиция по увеличению минимальной оплаты труда. Мы считаем, что в России труд недооценен. У ряда регионов есть право устанавливать свой уровень МРОТ, но не ниже федерального. Например, в Москве он на уровне 20 589 руб., в Санкт-Петербурге — 19 190 руб. Но это скорее исключение, которое зависит от финансовых возможностей субъектов. В большинстве регионов МРОТ составляет порядка 13 тыс. руб.», — прокомментировал инициативу «Известиям» Ярослав Нилов.