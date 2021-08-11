Совет директоров «Калашникова» утвердил нового гендиректора концерна
Совет директоров оружейного концерна «Калашников» утвердил бывшего руководителя «Техмаша» Владимира Лепина в должности гендиректора компании, сообщила пресс-служба компании.
«Решением совета директоров генеральным директором назначен Владимир Лепин, прежде возглавлявший АО «НПК «Техмаш» и АО «НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева», а также являвшийся генеральным конструктором АО «ЦНИИТОЧМАШ», — сказано в сообщении.
Как уточнили в компании, бывший гендиректор Дмитрий Тарасов, возглавлявший предприятие с 2019 года, оставил должность по собственному желанию. «Завершен важный этап, поэтому я принял решение двигаться дальше. Я отдал «Калашникову» 7 лет жизни, и он навсегда останется в моем сердце», — сказал Тарасов.
Там также отметили, что со сменой руководства, в компании начнется новый этап, включающий в себя повышение эффективности разработок, поддержание высоких темпов по выполнению гособоронзаказа, увеличение портфеля экспортных заказов и совместное производство продукции гражданского и военного назначения за рубежом.