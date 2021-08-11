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Бизнес ,  
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Совет директоров «Калашникова» утвердил нового гендиректора концерна

Совет директоров оружейного концерна «Калашников» утвердил бывшего руководителя «Техмаша» Владимира Лепина в должности гендиректора компании, сообщила пресс-служба компании.

«Решением совета директоров генеральным директором назначен Владимир Лепин, прежде возглавлявший АО «НПК «Техмаш» и АО «НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева», а также являвшийся генеральным конструктором АО «ЦНИИТОЧМАШ», — сказано в сообщении.

Как уточнили в компании, бывший гендиректор Дмитрий Тарасов, возглавлявший предприятие с 2019 года, оставил должность по собственному желанию. «Завершен важный этап, поэтому я принял решение двигаться дальше. Я отдал «Калашникову» 7 лет жизни, и он навсегда останется в моем сердце», — сказал Тарасов.

Там также отметили, что со сменой руководства, в компании начнется новый этап, включающий в себя повышение эффективности разработок, поддержание высоких темпов по выполнению гособоронзаказа, увеличение портфеля экспортных заказов и совместное производство продукции гражданского и военного назначения за рубежом.

В «Калашникове» сменится руководство
Бизнес
Дмитрий Тарасов

Сообщения об уходе Тарасова из «Калашникова» появились 4 августа, тогда же источник РБК сообщил о предстоящем назначении на его должность Владимира Лепина. «Тарасов уходит по собственному желанию. Это решение связано с его переходом в новый амбициозный проект, о котором станет известно в конце августа», — говорил источник. По его словам, на новом месте от Лепина потребуют более сфокусированного подхода к R&D-направлению, а также к расширению экспортных рынков.

Группа компаний «Калашников» — крупнейший отечественный производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и высокоточного оружия, указано на сайте группы. На долю «Калашникова» приходится около 95% производства стрелкового оружия России. Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит «Ростеху», 75% минус одна акция владеет через «ТКХ-Инвест» бывший замминистра транспорта Алан Лушников.

По итогам 2020 года выручка группы «Калашникова» составила ₽30 млрд, это почти на ₽6 млрд меньше, чем в 2019-м. Из-за COVID-19 около 25% контрактов перенеслось с 2020-го на 2021 год, объяснял в интервью РБК Тарасов. «Поэтому мы ожидаем по итогам 2021 года рост выручки на 30%, а по EBITDA — на 40% по отношению к 2020-му из-за того, что был переток контрактов», — говорил он.

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