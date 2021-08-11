Совет директоров «Калашникова» утвердил нового гендиректора концерна

Сообщения об уходе Тарасова из «Калашникова» появились 4 августа, тогда же источник РБК сообщил о предстоящем назначении на его должность Владимира Лепина. «Тарасов уходит по собственному желанию. Это решение связано с его переходом в новый амбициозный проект, о котором станет известно в конце августа», — говорил источник. По его словам, на новом месте от Лепина потребуют более сфокусированного подхода к R&D-направлению, а также к расширению экспортных рынков.

Группа компаний «Калашников» — крупнейший отечественный производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и высокоточного оружия, указано на сайте группы. На долю «Калашникова» приходится около 95% производства стрелкового оружия России. Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит «Ростеху», 75% минус одна акция владеет через «ТКХ-Инвест» бывший замминистра транспорта Алан Лушников.



По итогам 2020 года выручка группы «Калашникова» составила ₽30 млрд, это почти на ₽6 млрд меньше, чем в 2019-м. Из-за COVID-19 около 25% контрактов перенеслось с 2020-го на 2021 год, объяснял в интервью РБК Тарасов. «Поэтому мы ожидаем по итогам 2021 года рост выручки на 30%, а по EBITDA — на 40% по отношению к 2020-му из-за того, что был переток контрактов», — говорил он.



