В «Калашникове» сменится руководство

В группе компаний «Калашников» отказались комментировать информацию, подтвердив при этом, что Лепин в настоящий момент является исполняющим обязанности генерального директора.
Указанные вопросы действительно будут рассмотрены 10 августа на заседании совета директоров «Калашникова», сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха». «На текущий момент и.о. генерального директора компании является Владимир Лепин — известный в отрасли человек, ученый, производственник, профессиональный управленец. Многие годы он успешно работал на различных предприятиях ОПК в контуре «Ростеха», — рассказали в госкорпорации.
Кто такой Владимир Лепин
Владимиру Лепину 62 года, он родился в Тамбове и окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище и адъюнктуру Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского.
С 2001 года занимал руководящие должности на оборонных предприятиях, таких как Тульский патронный завод, ЦНИИТОЧМАШ, Научно-производственное объединение «Сплав», «Техмаш», в том числе руководил работами по созданию и освоению серийного производства комплекса боеприпасов для стрелкового оружия, был генеральным конструктором по носимому вооружению и боевой экипировке военнослужащих.
С января 2016 года возглавил НПО «Сплав», с 2018 года по совместительству научно-производственный концерн «Техмаш». Под его руководством «Сплав» нарастил портфель заказов, показатели выручки — на 6%, прибыли — на 10%, была увеличена загрузка мощностей на долгосрочный период до 76%. Были приняты на вооружение три новых комплекса РСЗО — «Торнадо Г», «Торнадо С» и «Ураган 1М», закончены с положительным результатом ОКР «Тосочка» и «Бронебойщик».
В 2020–2021 годах Лепин работал заместителем председателя научно-технического совета госкорпорации «Ростех».
Лепин — доктор технических наук, член-корреспондент РАН, действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Группа компаний «Калашников» — крупнейший отечественный производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и высокоточного оружия, указано на сайте группы. На долю «Калашникова» приходится около 95% производства стрелкового оружия России. Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит «Ростеху», 75% минус одна акция владеет через «ТКХ-Инвест» бывший замминистра транспорта Алан Лушников.
По итогам 2020 года выручка группы «Калашникова» составила ₽30 млрд, это почти на ₽6 млрд меньше, чем в 2019-м. Тогда выручка достигала 35,98 млрд руб., следует из годовой отчетности. EBITDA по итогам прошлого года упала почти в два раза и составила около 3 млрд. Годом ранее этот показатель превышал 5,5 млрд руб.
Из-за COVID-19 около 25% контрактов перенеслось с 2020-го на 2021 год, объяснял в интервью РБК Тарасов. «Поэтому мы ожидаем по итогам 2021 года рост выручки на 30%, а по EBITDA — на 40% по отношению к 2020-му из-за того, что был переток контрактов», — говорил Тарасов.
В состав группы компаний «Калашников» входят концерн «Калашников», Ижевский механический завод, судостроительные предприятия полного цикла «Холдинговая компания Рыбинской верфи» и «Верфи братьев Нобель», разработчик и производитель беспилотников ZALA AERO GROUP и др.