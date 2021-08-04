В «Калашникове» сменится руководство

Дмитрий Тарасов, возглавляющий группу компаний «Калашников» менее двух лет, досрочно покинет должность. Его сменит бывший гендиректор «Техмаша» 62-летний Владимир Лепин

Дмитрий Тарасов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Дмитрий Тарасов, возглавляющий группу компаний «Калашников» с сентября 2019 года, досрочно покинет этот пост 10 августа. Такое решение будет принято на следующем совете директоров, говорится в сообщении компании. Тогда же, 10 августа, будет избран новый гендиректор, говорится в сообщении.

«Тарасов уходит по собственному желанию. Это решение связано с его переходом в новый амбициозный проект, о котором станет известно в конце августа», — рассказал РБК источник, знакомый с Тарасовым.

По информации источников РБК в оружейной отрасли, пост гендиректора группы компаний теперь займет Владимир Лепин, возглавлявший до этого боеприпасный концерн «Техмаш» (в прошлом году после ухода Лепина концерн вошел в состав холдинга «Ростеха» «Технодинамика»). На данный момент Лепин занимает должность исполняющего обязанности генерального директора группы компаний «Калашников».

«От Лепина ждут более сфокусированного подхода к R&D-направлению, он детально знает, во-первых, рынок и его потребности благодаря огромному опыту управления предприятиями ОПК, во-вторых, расширение экспортных рынков, как он уже это делал в «Техмаше» и «Сплаве», когда существенно расширил поставки ПВН на экспорт», — рассказал источник РБК, близкий к «Калашникову».