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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиянах

Фото: Mustafa Kaya / Global Look Press
Фото: Mustafa Kaya / Global Look Press

На лечении в больницах Турции после ДТП с пассажирским автобусом остаются трое российских туристов, состояние одного из них крайне тяжелое, говорится в сообщении Минздрава, которое поступило в РБК.

«На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в г. Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», — говорится в нем.

После стабилизации состояния пациента, который получил черепно-мозговую травму, врачи будут решать вопрос о его транспортировке в Москву. Там он продолжит лечиться в одном из федеральных центров Минздрава.

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Фото:Xinhua / Global Look Press

Также в пресс-службе добавили, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко постоянно контактируют с турецкими врачами и готовы в случае необходимости вылететь в Турцию для консультаций.

2 августа в районе поселка Конаклы в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. На борту находились 22 соотечественника из Самарской области. В результате аварии три человека погибли, остальные получили ранения. После этого Следственный комитет завел дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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