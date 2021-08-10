Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиянах

Фото: Mustafa Kaya / Global Look Press

На лечении в больницах Турции после ДТП с пассажирским автобусом остаются трое российских туристов, состояние одного из них крайне тяжелое, говорится в сообщении Минздрава, которое поступило в РБК.

«На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в г. Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», — говорится в нем.

После стабилизации состояния пациента, который получил черепно-мозговую травму, врачи будут решать вопрос о его транспортировке в Москву. Там он продолжит лечиться в одном из федеральных центров Минздрава.

Также в пресс-службе добавили, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко постоянно контактируют с турецкими врачами и готовы в случае необходимости вылететь в Турцию для консультаций.