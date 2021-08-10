Минэнерго попросило бизнес снизить экспорт сжиженных газов

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Министерство энергетики порекомендовало компаниям, которые производят сжиженный углеродный газ (СУГ), увеличить производство и снизить экспорт СУГ для удовлетворения спроса на внутреннем рынке России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Эта рекомендация была сделана Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на совещании с представителями крупных производителей СУГ, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, пояснили в пресс-службе министерства. На совещании менеджеры компаний сообщили, что в августе направят 40 тыс. т СУГ с экспорта на внутренний рынок. «Минэнерго совместно с ФАС осуществляет постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и СУГ», — указано в сообщении Минэнерго.

Накануне прошло совещание нефтяников с вице-премьером Александром Новаком, где в том числе обсуждались проблемы на рынке СУГ. Как рассказал РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, тяжелой остается ситуация с продажей СУГ из-за аварии на сургутском заводе «Газпрома».

Также на совещании обсуждали введение субсидии на поставки на Дальний Восток топлива с других НПЗ. По словам собеседника РБК, Минэнерго ранее предлагало ввести такую субсидию в размере 4 тыс. руб. на тонну, но Минфин отклонил эту инициативу. Также шла речь о введении запрета на экспорт бензина, однако решение об этом принято не было.