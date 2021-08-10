В ЦУМе заявили об удивлении после проверки ФАС

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Менеджеры ЦУМа удивлены проверкой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ЦУМа.

«Сегодня в офисах компании прошли проверки ФАС России. Мы удивлены происходящим, поскольку год назад Федеральная антимонопольная служба уже проверяла нашу компанию. По факту проведена повторная внезапная проверка», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что не знают оснований для проверок компании.

Представитель группы компаний Mercury, которая управляет ЦУМом, проигнорировал внеплановую проверку, сообщила ранее в Telegram пресс-служба ФАС. В службе заявили, что ждали представителя компании в подмосковной Барвихе более трех часов, но так и не обнаружили его по месту регистрации.

Проверка, которую проводит ФАС, основывается на подозрении Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при продаже товаров онлайн. Компании может грозить штраф в размере до 15% от годовой выручки, а также уголовная ответственность за ограничение конкуренции.