В ЦУМе заявили об удивлении после проверки ФАС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,6 (+0,09) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,36 (-0,08) Инвестиции, 13:06
Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 20:46 В Вашингтоне ввели обязательную вакцинацию для чиновников местного уровня Общество, 20:45 Олимпийский комитет Белоруссии назвал санкции США «абсолютно нелепыми» Спорт, 20:36 Сколько потратили туристы в России за последние три года РБК и Сбер, 20:12 Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Калужской области Общество, 20:05 Роскомнадзор заблокировал интервью Егора Летова за слова о наркотиках Общество, 20:02 Профессия — урбанист: кто и как будет планировать наши города в будущем Экономика образования, 20:00 Губернатор Нью-Йорка уйдет в отставку из-за скандала с домогательствами Политика, 19:48 Цена трех токенов выросла более чем на 1000% за месяц Крипто, 19:30 В ЦУМе заявили об удивлении после проверки ФАС Бизнес, 19:26 Глава Северной Осетии назвал причины аварии в больнице Владикавказа Общество, 19:22 Хакер подарил украденные $42 тыс. в криптовалюте случайному пользователю Крипто, 19:18 Из Минска в Багдад вывозным рейсом вылетели 240 иракцев Политика, 19:14 Слишком дороги, чтобы купить: 4 акции, которые нуждаются в «дроблении» Инвестиции, 19:08
Бизнес ,  
0 

В ЦУМе заявили об удивлении после проверки ФАС

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Менеджеры ЦУМа удивлены проверкой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ЦУМа.

«Сегодня в офисах компании прошли проверки ФАС России. Мы удивлены происходящим, поскольку год назад Федеральная антимонопольная служба уже проверяла нашу компанию. По факту проведена повторная внезапная проверка», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что не знают оснований для проверок компании.

Представитель группы компаний Mercury, которая управляет ЦУМом, проигнорировал внеплановую проверку, сообщила ранее в Telegram пресс-служба ФАС. В службе заявили, что ждали представителя компании в подмосковной Барвихе более трех часов, но так и не обнаружили его по месту регистрации.

ФАС начала проверку ЦУМа и Mercury на ценовой сговор
Бизнес
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Проверка, которую проводит ФАС, основывается на подозрении Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при продаже товаров онлайн. Компании может грозить штраф в размере до 15% от годовой выручки, а также уголовная ответственность за ограничение конкуренции.

ФАС проводит проверку Mercury с декабря 2019 года. Компания отказала предоставлять информацию по требованию ФАС, тогда в октябре 2020 года ведомство оштрафовало четыре юрлица, связанных с группой: ООО «Мэркури Классик», ООО «Мэркури Элит», ООО «Турбийон Холдинг» и ОАО «ТД ЦУМ» (операционная компания универмага на Петровке в Москве). В Mercury сообщили РБК, что штраф составил 100 тыс. руб.

новости ЦУМ Mercury ФАС проверка
Материалы по теме
ФАС начала проверку ЦУМа и Mercury на ценовой сговор
Бизнес
Владелец ЦУМа решил изменить статус старейшего универмага Петербурга
Бизнес
ФАС оштрафовала ЦУМ в рамках расследования международного картеля
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter