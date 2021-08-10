ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в международном сговоре цен на люкс

ФАС ведет расследование о картельном сговоре, в котором фигурируют структуры Mercury — одного из крупнейших продавцов люкса в России, с 2019 года

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила группу компаний Mercury, которая управляет ЦУМом, в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при продаже товаров онлайн, сообщается в Telegram-канале ведомства.

ФАС начала выездную проверку в ЦУМе. «У сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений, в необходимых случаях производятся фото- и видеозапись, снимаются копии с документов», — отметили в службе.

В ФАС напомнили, что за участие в картельном сговоре компании могут наказать штрафом в размере до 15% от годовой выручки. Помимо этого, за ограничение конкуренции предусмотрена уголовная ответственность.

РБК обратился за комментарием к ФАС. В группе компаний Mercury не комментируют проверку.