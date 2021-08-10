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ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в международном сговоре цен на люкс

ФАС ведет расследование о картельном сговоре, в котором фигурируют структуры Mercury — одного из крупнейших продавцов люкса в России, с 2019 года
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила группу компаний Mercury, которая управляет ЦУМом, в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при продаже товаров онлайн, сообщается в Telegram-канале ведомства.

ФАС начала выездную проверку в ЦУМе. «У сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений, в необходимых случаях производятся фото- и видеозапись, снимаются копии с документов», — отметили в службе.

В ФАС напомнили, что за участие в картельном сговоре компании могут наказать штрафом в размере до 15% от годовой выручки. Помимо этого, за ограничение конкуренции предусмотрена уголовная ответственность.

РБК обратился за комментарием к ФАС. В группе компаний Mercury не комментируют проверку.

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Внеплановую проверку соблюдения требований антимонопольного законодательства компаниями, связанными с Mercury, ФАС проводит с декабря 2019 года. В октябре прошлого года ведомство наложило штраф на четыре юрлица, связанных с группой: ООО «Мэркури Классик», ООО «Мэркури Элит», ООО «Турбийон Холдинг» и ОАО «ТД ЦУМ» (операционная компания универмага на Петровке в Москве). Причиной стал отказ предоставить информацию по требованию антимонопольной службы. В Mercury сообщили РБК, что штраф составил 100 тыс. руб.

Группа Mercury основана в 1993 году и управляет, в частности, универмагами ЦУМ в Москве и ДЛТ в Петербурге. На площади 70 тыс. кв. м, находящихся под управлением группы, по ее собственным данным, продаются коллекции более 2 тыс. брендов: Dolce & Gabbana, Valentino, Gucci, Louis Vuitton, часы и ювелирные украшения, а также парфюмерно-косметические и интерьерные марки.

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