МЧС предупредило москвичей о грозе и ливне

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и ливень, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза», — говорится в сообщении ведомства.

Опасность неблагоприятных метеорологических условий, согласно прогнозам Росгидромета, сохранится до 9 утра 11 августа.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что август в Центральной России будет теплым и дождливым. По его словам, больше половины месячного объема дождей выльется еще в первые десять дней месяца. На юге региона и в Черноземье дождей будет в 1,6–1,8 раза больше обычной нормы. Температура воздуха в среднем будет на уровне плюс 18–23 градусов днем и до плюс 8–13 ночью.