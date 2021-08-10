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Общество ,  

МЧС предупредило москвичей о грозе и ливне

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и ливень, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза», — говорится в сообщении ведомства.

Опасность неблагоприятных метеорологических условий, согласно прогнозам Росгидромета, сохранится до 9 утра 11 августа.

Синоптик пообещал москвичам «хлябистый» август
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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что август в Центральной России будет теплым и дождливым. По его словам, больше половины месячного объема дождей выльется еще в первые десять дней месяца. На юге региона и в Черноземье дождей будет в 1,6–1,8 раза больше обычной нормы. Температура воздуха в среднем будет на уровне плюс 18–23 градусов днем и до плюс 8–13 ночью.

О ливнях и грозах в начале августа также говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, это связано с циклоном, который уже задел европейскую территорию России.

погода в Москве МЧС гроза ливень Дождь
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