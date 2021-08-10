Суд отклонил иск Навального к Пескову

Алексей Навальный (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Пресненский районный суд Москвы не удовлетворил иск оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за слова о связи с Центральным разведывательным управлением США. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Песков заявил, что с Навальным работали специалисты ЦРУ в начале октября 2020 года. В тот момент оппозиционер находился в Германии после лечения в клинике «Шарите».

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, из-за чего самолет экстренно посадили в Омске, а оттуда через два дня его перевезли в Берлин. В Германии военные медики нашли в его анализах следы яда группы «Новичок», позже это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Российские медики, которые лечили Навального в России, заявили, что не нашли в его анализах отравляющего вещества.