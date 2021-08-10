Министр обороны Армении прибыл в Москву для встречи с Шойгу

Аршак Карапетян (Фото: mil.am)

Министр обороны Армении Аршак Карапетян по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу поехал в Москву с рабочим визитом. Сообщение об этом опубликовано на сайте армянского Министерства обороны.

«В Москве планируется встреча руководителя оборонного ведомства Армении со своим российским коллегой, а также ряд других рабочих встреч», — уточняется в публикации

О чем пойдет речь на переговорах глав министерств, в ведомстве не уточнили.

Ранее Москва разместила в Тавушской области Армении на границе с Азербайджаном своих пограничников. Военные сооружают инфраструктуру, необходимую для их пребывания, сообщило армянское Минобороны.