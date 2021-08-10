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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Министр обороны Армении прибыл в Москву для встречи с Шойгу

Аршак Карапетян
Аршак Карапетян (Фото: mil.am)

Министр обороны Армении Аршак Карапетян по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу поехал в Москву с рабочим визитом. Сообщение об этом опубликовано на сайте армянского Министерства обороны.

«В Москве планируется встреча руководителя оборонного ведомства Армении со своим российским коллегой, а также ряд других рабочих встреч», — уточняется в публикации

О чем пойдет речь на переговорах глав министерств, в ведомстве не уточнили.

Ранее Москва разместила в Тавушской области Армении на границе с Азербайджаном своих пограничников. Военные сооружают инфраструктуру, необходимую для их пребывания, сообщило армянское Минобороны.

Пашинян предложил привлечь к охране границы с Азербайджаном россиян
Политика
Никол Пашинян

Разместить по всей границе с Азербайджаном опорные пункты российских пограничников в конце июля предложил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, это позволило бы провести работы по демаркации и делимитации границ без риска новых столкновений. Провести такие работы стороны не могут со времен распада СССР — отдельные участки армяно-азербайджанской границы по-прежнему остаются спорными. Также Пашинян попросил разместить вдоль границы сотрудников мониторинговой миссии Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Говоря о предложении Пашиняна, заместитель директора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов объяснил, что из-за «отсутствия международно-правового оформления, на которое накладывается дефицит взаимного доверия сторон», российские пограничники с трудом могут появиться в этих районах.

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Ранее несколько российских пограничных постов появилось в Сююникской области на юге Армении.

В конце сентября прошлого года вновь обострился армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе. После полутора месяцев боев Азербайджан взял под контроль существенную часть спорных территорий, в том числе город Шуша (Шуши). При посредничестве России стороны заключили перемирие при условии размещения в Нагорном Карабахе российских миротворцев. В конце июля конфликт в этом районе вновь обострился, стороны обвиняют друг друга в регулярных обстрелах и атаках.

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