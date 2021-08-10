Суд утвердил оправдательный приговор для задушившей больного мужа женщины

Фото: пресс-служба Белгородского областного суда

Суд присяжных в Белгороде оправдал женщину, которая задушила парализованного мужа, за которым ухаживала более 20 лет, сообщает пресс-служба областного суда региона. Судья 10 августа утвердил заключение коллегии присяжных.

«Присяжные заседатели посчитали недоказанным событие преступления, описанное в обвинительном заключении», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, более 20 лет назад у супруга женщины случился инсульт, левая половина тела была парализована. Работавшая медсестрой женщина ухаживала за ним. В ноябре 2019 года его состояние здоровья резко ухудшилось, он стал более раздражительным и проявлял агрессию, в том же месяце он был найден мертвым.

Следствие обвинило супругу умершего в умышленном убийстве человека, находящегося в заведомо беспомощном состоянии (ч. 2 ст. 105 УК), но присяжные сочли, что событие преступления отсутствует. В случае вынесения обвинительного приговора женщине грозило лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.