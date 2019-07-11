Во Франции парализованному сделали эвтаназию после 11 лет споров в суде

Во Франции умер мужчина, который с 2008 года находился в вегетативном состоянии после серьезного ДТП. Венсана Ламбера девять дней назад отключили от систем жизнеобеспечения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Ламбер скончался утром в четверг в 9:30 мск в городе Реймс на северо-востоке Франции. Разрешения на эвтаназию, которая разрешена во Франции законом «О праве на смерть», супруга и некоторые родственники мужчины добивалась через суд, выступали против этого родители Ламбера, которые ссылались, в частности, на религиозные причины. Мужчина стал инвалидом в 2008 году, не мог двигаться и общаться.

Изначально Госсовет Франции после долгих прений консилиума врачей и судебных разбирательств выдал разрешение на эвтаназию, однако родители Ламбера с решением не согласились. Спор между родственниками мужчины дошел до уровня ЕСПЧ. В 2015 году суд подтвердил решение Государственного совета Франции об эвтаназии. В январе этого года суд во Франции утвердил прекращение медпомощи Ламберу, однако в конце мая апелляционный суд по жалобе родителей постановил возобновить лечение, в связи с чем процесс эвтаназии приостановили.