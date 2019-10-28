Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России

По мнению главы Минздрава, вопрос введения эвтаназии в России должен решаться народом. Прогнозировать, как именно это будет происходить, она отказалась

Вероника Скворцова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Вопрос о разрешении эвтаназии в России должен решаться с учетом мнения граждан, однако пока нет даже сроков его рассмотрения. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда». При этом она отказалась от прогнозов о том, как конкретно этот вопрос будет решаться в России.

Отвечая на вопрос о том, насколько возможно введение эвтаназии в будущем в России, Скворцова отметила сложность этой темы. По ее словам, в разных странах такой вопрос решается референдумом, в частности, из-за различий в преобладающих религиях.

«Кроме того, существуют и другие способы избавления от страданий. Те сильнодействующие наркотические препараты, о которых мы с вами говорили и которые даже не зарегистрированы, и мы целенаправленно завозим их в страну. То, что называется паллиативной помощью и это то, что сейчас очень активно развивается в нашей стране», — отметила глава Минздрава.

Прогнозировать, как именно вопрос об эвтаназии будет решаться в России, она отказалась. «Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет», — заключила Скворцова.