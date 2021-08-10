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Mail.ru Group привлекала Галицкого в образовательные проекты

Mail.ru Group MAIL 1 508 +0,16% Купить
Александр Галицкий
Александр Галицкий (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Mail.ru Group создала образовательный холдинг Skillbox Limited на базе платформ Skillbox и GeekBrains, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Компания получила 50,06% холдинга, еще 22,72% будет у основателей Skillbox, 14,21% — у частного фонда Александра Галицкого. Оставшиеся 13% зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников. Возглавит холдинг Дмитрий Крутов, сооснователь и гендиректор Skillbox.

Объединение Skillbox и GeekBrains должно позволить усилить позиции и сделать новый холдинг игроком № 1 на российском рынке онлайн-образования, рассчитывают в компании. Как отмечается в сообщении, консолидированная выручка Skillbox и GeekBrains за первое полугодие составила 4,3 млрд против 1,9 млрд руб. за тот же период прошлого года. По итогам первого квартала общее количество платящих студентов образовательных проектов Mail.ru Group превысило 215,2 тыс. человек, сообщала ранее компания. Она прогнозировала, что в 2021 году образовательный сегмент принесет ей 8–9 млрд руб. В конце прошлого года глава Mail.ru Group Борис Добродеев не исключил возможность проведения IPO образовательных активов холдинга. А летом Rusbase со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщало о консолидации Skillbox и GeekBrains на базе кипрской Skillbox Limited и вхождении в проект зарегистрированной там же «А.Гэлакси Райф В.С.И.С. ЛТД», директором которой числится Александр Галицкий.

Как пояснил представитель Mail.ru Group, компания изначально планировала привлечение дополнительного партнера для развития Skillbox Limited. Финансовые детали участия фонда Александра Галицкого он не раскрыл. РБК направил запрос Галицкому.

Mail.ru Group инвестирует в образовательные проекты с 2016 года. В целом за это время компания вложила в них более $100 млн, сообщал в конце прошлого года глава Добродеев. По итогам прошлого года компания владела контрольными пакетами в GeekBrains и Skillbox, а также долями в таких проектах, как «Алгоритмика», «Тетрика», SkillFactory и «Учи.ру». Кроме того, Mail.ru Group с «Ростелекомом» запустили платформу «Сферум» для школьников. В прошлом году ее начали тестировать в 15 регионах.

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