Mail.ru Group увеличила выручку на 27% в первом квартале

Фото: Владислав Шатило / РБК

Совокупная выручка Mail.ru Group в первом квартале 2021 года выросла на 27,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достигла 28,3 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Показатель EBITDA за этот период вырос на 8,1%, до 6,07 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 21,5%. Чистая прибыль снизилась на 7%, до 1,95 млрд руб.

С учетом участия Mail.ru Group в совместном предприятии со Сбербанком «O2O» (владеет сервисами такси «Ситимобил», доставки еды Delivery Club и др.), СП с китайской Alibaba «AliExpress Россия» и других ассоциированных компаний чистый убыток Mail.ru Group составил 1,8 млрд руб. В частности, убыток «O2O» вырос на 64,4% и достиг 3,313 млрд руб. Убыток «AliExpress Россия» вырос на 95%, до 478 млн руб.

Общий объем оборота товаров «О2О» в первом квартале составил 40,7 млрд руб., что вдвое выше аналогичного показателя прошлого года. В частности, Delivery Club увеличил валовую выручку до 3,2 млрд руб. (рост в 1,8 раза год к году), а число заказов — до 17,6 млн (рост в 1,6 раза год к году). Выручка сервиса доставки продуктов «Самокат» увеличилась в 10,3 раза год к году и составила 6 млрд руб., а объем заказов достиг 11 млн (рост в 7,8 раза). Количество поездок в «Ситимобиле» достигло 51 млн, оборот сервиса составил 13,3 млрд руб., что на 53% выше аналогичного показателя прошлого года.