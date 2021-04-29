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Mail.ru Group увеличила выручку на 27% в первом квартале

Mail.ru Group MAIL 1 717,8 -0,1% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Совокупная выручка Mail.ru Group в первом квартале 2021 года выросла на 27,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достигла 28,3 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Показатель EBITDA за этот период вырос на 8,1%, до 6,07 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 21,5%. Чистая прибыль снизилась на 7%, до 1,95 млрд руб.

С учетом участия Mail.ru Group в совместном предприятии со Сбербанком «O2O» (владеет сервисами такси «Ситимобил», доставки еды Delivery Club и др.), СП с китайской Alibaba «AliExpress Россия» и других ассоциированных компаний чистый убыток Mail.ru Group составил 1,8 млрд руб. В частности, убыток «O2O» вырос на 64,4% и достиг 3,313 млрд руб. Убыток «AliExpress Россия» вырос на 95%, до 478 млн руб.

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Общий объем оборота товаров «О2О» в первом квартале составил 40,7 млрд руб., что вдвое выше аналогичного показателя прошлого года. В частности, Delivery Club увеличил валовую выручку до 3,2 млрд руб. (рост в 1,8 раза год к году), а число заказов — до 17,6 млн (рост в 1,6 раза год к году). Выручка сервиса доставки продуктов «Самокат» увеличилась в 10,3 раза год к году и составила 6 млрд руб., а объем заказов достиг 11 млн (рост в 7,8 раза). Количество поездок в «Ситимобиле» достигло 51 млн, оборот сервиса составил 13,3 млрд руб., что на 53% выше аналогичного показателя прошлого года.

Оборот совместного предприятия «AliExpress Россия» (в нем доля Mail.ru составляет 15%) вырос до 229 млрд руб., из них на российский рынок приходится 55 млрд руб. Количество российских магазинов в сервисе достигло 45 тыс.

Наибольший вклад в рост выручки Mail.ru Group внесли игровое подразделение My.Games и образовательные проекты. Выручка My.Games за первый квартал выросла на 42,2%, до 11 млрд руб. (39% общей выручки). Выручка образовательного сегмента, куда входят онлайн-платформы Skillbox и GeekBrains, составила 2,2 млрд руб., что в 2,9 раза выше, чем в первом квартале 2020 года. Общее количество платящих студентов превысило 215,2 тыс. человек. В компании прогнозируют рост выручки этого сегмента до 9 млрд руб. по итогам года.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Также Mail.ru Group раскрыла размер аудитории запущенной в первом квартале платформы для онлайн-образования «Сферум» — этот показатель превысил 100 тыс. человек. Платформой пользуются в 7 тыс. школ в 15 регионах России. «Сферум» была запушен совместным предприятием Mail.ru Group и «Ростелекома», платформа поз­во­ляет школь­ни­кам, учи­телям и ро­дителям учиться и общаться онлайн.

Выручка Mail.ru Group от рекламы в первом квартале увеличилась на 22%, до 10,47 млрд руб. Выручка «ВКонтакте» в первом квартале выросла на 21,2%, но ее абсолютный размер холдинг не раскрыл. Ежедневная аудитория соцсети в России в марте увеличилась на 5,9% и составила 48 млн, месячная аудитория равнялась 73 млн пользователей.

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