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МЧС впервые разработало стандарты по работе волонтеров в зоне ЧС

Фото: Евгений Леонов / ТАСС
Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС разработал ГОСТ, который должен установить стандарт работы добровольцев в зоне чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте учреждения.

«Среди ГОСТов, которые разрабатываются впервые, — проект национального стандарта по участию неорганизованных добровольцев в реагировании на чрезвычайные ситуации», — говорится в сообщении.

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Фото:ТАСС

Стандарт должен обеспечить безопасность волонтеров и «эффективно использовать их труд», говорится на сайте учреждения. В новом ГОСТе будут закреплены единые процедуры планирования участия добровольцев в реагировании на чрезвычайную ситуацию. Это коснется их регистрации, осуществления связи, обеспечения, контроля их работы и других аспектов работы.

Сейчас проект национального стандарта проходит публичное обсуждение, которое должно завершиться 18 августа.

Ранее, в начале июня, вступил в силу национальный стандарт по организации информирования населения о чрезвычайных ситуациях. О его разработке стало известно в феврале. Стандарт устанавливает правила поведения в зоне ЧС, определяет действия должностных лиц, а также порядок информирования о выплатах.

Среди прочего, документ запрещает чиновникам предоставлять СМИ «сведения, которые могут вызвать панику среди населения, массовые нарушения общественного порядка, а также информацию, содержащую сведения ограниченного доступа».

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