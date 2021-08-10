МЧС впервые разработало стандарты по работе волонтеров в зоне ЧС

Ранее, в начале июня, вступил в силу национальный стандарт по организации информирования населения о чрезвычайных ситуациях. О его разработке стало известно в феврале. Стандарт устанавливает правила поведения в зоне ЧС, определяет действия должностных лиц, а также порядок информирования о выплатах.

Среди прочего, документ запрещает чиновникам предоставлять СМИ «сведения, которые могут вызвать панику среди населения, массовые нарушения общественного порядка, а также информацию, содержащую сведения ограниченного доступа».