МЧС впервые разработало стандарты по работе волонтеров в зоне ЧС
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС разработал ГОСТ, который должен установить стандарт работы добровольцев в зоне чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте учреждения.
«Среди ГОСТов, которые разрабатываются впервые, — проект национального стандарта по участию неорганизованных добровольцев в реагировании на чрезвычайные ситуации», — говорится в сообщении.
Стандарт должен обеспечить безопасность волонтеров и «эффективно использовать их труд», говорится на сайте учреждения. В новом ГОСТе будут закреплены единые процедуры планирования участия добровольцев в реагировании на чрезвычайную ситуацию. Это коснется их регистрации, осуществления связи, обеспечения, контроля их работы и других аспектов работы.
Сейчас проект национального стандарта проходит публичное обсуждение, которое должно завершиться 18 августа.