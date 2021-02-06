В России впервые появится ГОСТ по информированию населения о ЧС

В России с 1 июня 2021 года вступит в силу национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

«Настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС», — уточняется в сообщении.

Он также определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат, регулирует действия должностных лиц.

Последним собираются запретить обнародовать информацию о ЧС, которая может вызвать общественные волнения или содержит «сведения ограниченного доступа». Кроме того, должностные лица будут обязаны предоставлять СМИ оперативную сводку из зоны ЧС не реже четырех раз в сутки.