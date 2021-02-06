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В России впервые появится ГОСТ по информированию населения о ЧС

В России с 1 июня 2021 года вступит в силу национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

«Настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС», — уточняется в сообщении.

Он также определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат, регулирует действия должностных лиц.

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Фото:Александр Астафьев / «РИА Новости»

Последним собираются запретить обнародовать информацию о ЧС, которая может вызвать общественные волнения или содержит «сведения ограниченного доступа». Кроме того, должностные лица будут обязаны предоставлять СМИ оперативную сводку из зоны ЧС не реже четырех раз в сутки.

«Для предотвращения возникновения паники среди населения необходимо регулярно доводить оперативную полную и достоверную информацию о ЧС, исключая возникновение эффекта информационного вакуума», — отмечается в документе.

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Новый ГОСТ строго определяет сроки информирования населения региональными властями. Управление по связям с общественностью и СМИ администрации субъекта будут обязаны не позже, чем через час после возникновения ЧС сообщить населению текущую обстановку, рекомендованные меры безопасности. Не позднее того же срока власти должны успеть организовать работу журналистов в зоне происшествия.

Нормативы содержат готовые шаблоны сообщений для населения при возникновении того или иного вида ЧС или ее угрозы.

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Документ был утвержден Росстандартом 27 января. ГОСТ разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

В апреле 2020-го на фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин принял закон, наделяющий правительство правом вводить режим ЧС на всей территории страны либо на ее части. Ранее подобное право было только у президента. Органы власти регионов страны и муниципалитетов могут объявлять режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на управляемой ими территории.

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