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В России появился ГОСТ с требованиями к пунктам временного размещения

С 1 июня 2021 года в России вступит в силу национальный стандарт общих требований к пунктам временного размещения (ПВР) граждан. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает агентство ТАСС.

«Настоящий стандарт устанавливает классификацию, основные требования к пунктам временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации. Положения стандарта распространяются на ПВР на базе палаточных городков (полевых лагерей) и модульных зданий», — говорится в документе.

По данным агентства, новый стандарт устанавливает категории, время развертывания и сроки возведения пунктов. Например, ПВР малой вместимости (до 250 человек) должны быть установлены не более чем за сутки. На пункты средней вместимости (от 250 до 1 тыс. человек) будут выделять не более двух суток, а на пункты большой вместимости (более 1 тыс. человек) — не более трех.

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Кроме того, в стандарте установлены обязательные санитарно-гигиенические нормативы. Например, необходимое количество душевых, умывальников и туалетов на определенное количество человек. Согласно документу, на каждых 10-20 человек должен быть минимум один умывальник.

Новые правила также будут регулировать резервы продуктов питания и питьевой воды, а также одежды и других предметов первой необходимости.

В документе указано, что все ПВР должны соответствовать правилам пожарной безопасности и быть оборудованы специальными системами оповещения. Также по периметру ограждения занимаемой территории должна будет работать охранная сигнализация.

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При этом в агентстве подчеркнули, что данные положения не будут распространяться на ПВР, развернутые на базе общественных зданий. В частности, речь идет о школах, общежитиях и гостиницах.

Ранее стало известно, что с 1 июня этого года в силу также вступит национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Согнано документу, будет запрещено обнародовать информацию, которая может вызывать общественные волнения. Кроме того, должностных лиц обяжут сообщать СМИ оперативную информацию из зоны ЧС минимум четыре раза в сутки.

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