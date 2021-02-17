В России появился ГОСТ с требованиями к пунктам временного размещения

С 1 июня 2021 года в России вступит в силу национальный стандарт общих требований к пунктам временного размещения (ПВР) граждан. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает агентство ТАСС

«Настоящий стандарт устанавливает классификацию, основные требования к пунктам временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации. Положения стандарта распространяются на ПВР на базе палаточных городков (полевых лагерей) и модульных зданий», — говорится в документе.

По данным агентства, новый стандарт устанавливает категории, время развертывания и сроки возведения пунктов. Например, ПВР малой вместимости (до 250 человек) должны быть установлены не более чем за сутки. На пункты средней вместимости (от 250 до 1 тыс. человек) будут выделять не более двух суток, а на пункты большой вместимости (более 1 тыс. человек) — не более трех.

Кроме того, в стандарте установлены обязательные санитарно-гигиенические нормативы. Например, необходимое количество душевых, умывальников и туалетов на определенное количество человек. Согласно документу, на каждых 10-20 человек должен быть минимум один умывальник.