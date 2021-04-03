В Новой Москве за истязание девочки арестовали опекуна и ее сожителя

Фото: Следственный комитет РФ

В Новой Москве арестовали женщину и ее сожителя, обвиняемых в истязании десятилетней девочки, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице. Обвиняемая, которая приходится ребенку опекуном, и ее сожители неоднократно били девочки.

Против пары возбуждено уголовное дело по пп. «г» и «е» ч. 2 ст. 117 УК (истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до семи лет.

По данным СК, обвиняемые с 2018 года по март 2021-го, проживающие в частном доме в поселении Щаповское, регулярно избивали ребенка. Побои на теле девочки заметили в школе. Сотрудники учебного заведения обратились в правоохранительные органы, а школьницу госпитализировали. У нее обнаружили гематомы в области головы и тела.

По словам девочки, ее били разными предметами опекун и ее сожитель. «Также девочка сообщила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения», — говорится в сообщении столичной прокуратуры. 30 марта учителя обнаружили на теле школьницы гематомы.