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В Новой Москве за истязание девочки арестовали опекуна и ее сожителя

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Новой Москве арестовали женщину и ее сожителя, обвиняемых в истязании десятилетней девочки, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице. Обвиняемая, которая приходится ребенку опекуном, и ее сожители неоднократно били девочки.

Против пары возбуждено уголовное дело по пп. «г» и «е» ч. 2 ст. 117 УК (истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до семи лет.

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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

По данным СК, обвиняемые с 2018 года по март 2021-го, проживающие в частном доме в поселении Щаповское, регулярно избивали ребенка. Побои на теле девочки заметили в школе. Сотрудники учебного заведения обратились в правоохранительные органы, а школьницу госпитализировали. У нее обнаружили гематомы в области головы и тела.

По словам девочки, ее били разными предметами опекун и ее сожитель. «Также девочка сообщила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения», — говорится в сообщении столичной прокуратуры. 30 марта учителя обнаружили на теле школьницы гематомы.

По подозрению в истязании девочки были задержаны женщина 1985 года рождения и мужчина 1974 года рождения, им предъявлено обвинение. У них дома прошел обыск. Суд заключил пару под стражу.

В ноябре прошлого года в больницу подмосковного Подольска был доставлен девятилетний мальчик с колото-резаными ранами. Ребенок рос в приемной семье. В пресс-службе прокуратуры тогда сообщили, что на него напал сожитель его опекуна. Мужчина избил ребенка и несколько раз ударил ножом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего).

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