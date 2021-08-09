В Ленобласти завели дело против мужчины, проникшего в детсад с ножом

В отношении 32-летнего мужчины, который в понедельник незаконно проник на территорию частного детского сада в городе Кудрово под Петербургом, возбуждено дело о хулиганстве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказали в ведомстве, мужчина проник на территорию детского сада в 14:30. Никто не пострадал. Мужчину задержали на улице Столичная в 17:00. Ранее мужчина был судим.

«Он задержан на основании статьи 91 УПК. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 части 2 УК (Хулиганство)», — говорится в сообщении пресс-службы. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

О том, что неизвестный мужчина, вооруженный ножом, проник на территорию детского сада, стало известно днем 9 августа. По данным пресс-службы аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, мужчина скрылся, как только его заметил охранник детсада. Детей в здании не было.