Ворвавшегося на территорию детсада в Ленобласти с ножом мужчину задержали

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 73,51 (+0,38) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 86,44 (-0,02) Инвестиции, 13:50
Глава «Белой дачи» объяснил взлет цен на морковь Бизнес, 20:26 Руй Витория ответил на вопрос о возможном уходе из «Спартака» Спорт, 20:25 Путин предложил создать в ООН структуру по борьбе с преступностью в море Политика, 20:18 Абрамович потратит на покупку Лукаку рекордную для «Челси» сумму Спорт, 20:18 Когда Лукашенко пообещал уйти и на что потратить новый кредит от Москвы Политика, 20:12 В Северной Осетии 9 человек умерли в больнице из-за нехватки кислорода Общество, 20:08 Полная автоматизация и замена человека: что ждет роботов через десять лет Индустрия 4.0, 20:07 МИД объявил о санкциях против британцев за «антироссийскую деятельность» Политика, 19:57 Лавров словами «посрамили политиканов» поздравил российских олимпийцев Спорт, 19:54 Правительство решило не вводить запрет на экспорт бензина из России Экономика, 19:53 Памфилова ответила на жалобу Булановой фразой «воз и ныне там» Политика, 19:47 Сколько потратили туристы в России за последние три года РБК и Сбер, 19:38 Первый рейс из России в Шарм-эль-Шейх. Видео Общество, 19:26 Минстрой раскрыл бюджет поддержки льготников в 2021 году Недвижимость, 19:25
Общество ,  
0 

Ворвавшегося на территорию детсада в Ленобласти с ножом мужчину задержали

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Полицейские задержали мужчину, который с ножом незаконно проник на территорию детского сада в городе Кудрово Ленинградской области в понедельник. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве рассказали, что 32-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали в 17:00 на улице Столичной. По данным МВД, ранее он уже был судим. «Задержанный доставлен в отдел полиции. Проводится дальнейшая проверка», — говорится в сообщении.

О том, что неизвестный мужчина, вооруженный ножом, проник на территорию детского сада, стало известно днем 9 августа. По данным пресс-службы аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, мужчина скрылся, как только его заметил охранник детсада. Telegram-канал «Подъем» передавал, что мужчина ходил по крыше учреждения.

Как сообщили РБК в пресс-службе администрации Всеволожского района Ленинградской области, пострадавших нет. «Что касается сообщений о том, что мужчина на крыше и человек, который с ножом проник на территорию детского сада, — это разные люди, подтвердить не могу, по нашей информации, мужчина был один. В Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) поступала информация о том, что он один», — сказали в пресс-службе администрации Всеволожского района.

Мужчина с ножом зашел на территорию детсада под Петербургом
Общество

По данным пресс-службы Заневского городского поселения, инцидент произошел на территории детсада «Маленькая страна» по адресу Европейский проспект, 13/4. «Мужчина был в неадекватном состоянии и с ножом в руках. Он перелез через забор и забрался на беседку. По сообщениям очевидцев, нарушителя преследовали двое неизвестных, которые требовали вернуть мобильные телефоны», — добавили в пресс-службе. О том, что мужчина находится в неадекватном состоянии, также сообщал источник «Интерфакса».

В администрации Заневского поселения подчеркнули, что сотрудники детсада нажали тревожную кнопку, вызвали полицию и ЧОП, которое сразу же прибыло на место. Однако мужчина выбросил телефоны в песочницу и сбежал, его преследователи забрали гаджеты и побежали за ним. «Во время происшествия дети и большая часть персонала находились внутри садика. Пострадавших нет. На данный момент на территории соцучреждения дежурит охрана», — уточнили в пресс-службе.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Заведующая детским садом рассказала изданию 47news, что нож не видела, а оружие якобы заметили дети. В Следственном комитете по Ленинградской области заявили, что начали проверку по данному факту.

новости Ленинградская область мужчина с ножом детский сад МВД
Материалы по теме
Мужчина с ножом зашел на территорию детсада под Петербургом
Общество
Прокуратура начала проверку после побега детей из сада на западе Москвы
Общество
Минпросвещения направило регионам рекомендации после стрельбы в школе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter