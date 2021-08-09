Ворвавшегося на территорию детсада в Ленобласти с ножом мужчину задержали

Фото: МВД РФ

Полицейские задержали мужчину, который с ножом незаконно проник на территорию детского сада в городе Кудрово Ленинградской области в понедельник. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве рассказали, что 32-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали в 17:00 на улице Столичной. По данным МВД, ранее он уже был судим. «Задержанный доставлен в отдел полиции. Проводится дальнейшая проверка», — говорится в сообщении.

О том, что неизвестный мужчина, вооруженный ножом, проник на территорию детского сада, стало известно днем 9 августа. По данным пресс-службы аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, мужчина скрылся, как только его заметил охранник детсада. Telegram-канал «Подъем» передавал, что мужчина ходил по крыше учреждения.

Как сообщили РБК в пресс-службе администрации Всеволожского района Ленинградской области, пострадавших нет. «Что касается сообщений о том, что мужчина на крыше и человек, который с ножом проник на территорию детского сада, — это разные люди, подтвердить не могу, по нашей информации, мужчина был один. В Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) поступала информация о том, что он один», — сказали в пресс-службе администрации Всеволожского района.