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Пресс-конференция Лукашенко продлилась рекордные 8 часов и 15 минут

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by

«Большой разговор» президента Белоруссии Александра Лукашенко с общественностью и СМИ продлился рекордные 8 часов и 15 минут. Ее трансляция шла на YouTube-канале РБК.

До этого самой продолжительной была пресс-конференция Лукашенко в 2017-м году, тогда глава государства выступал 7 часов и 21 минуту.

Для сравнения, рекордная по времени конференция российского президента Владимира Путина прошла в 2008 году, она продлилась 4 часа 40 минут. В свою очередь пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, которую он провел на рынке Kyiv Food Market в 2019 году, продлилась более 14 часов.

Пресс-конференция прошла в рабочей резиденции Лукашенко — Дворце независимости — ровно через год после президентских выборов, после которых в стране начались акции протеста.

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По данным близкого к Лукашенко Telegram-канала «Пул первого», на конференции приняли участие около 300 человек. Ее прямую трансляцию вели 18 медиа-ресурсов из России, Белоруссии и Украины.

В ходе конференции Лукашенко отвечал на вопросы о конституционных реформах, выборах. По его словам, в стране должен будет пройти референдум об изменениях в основной закон страны.

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В ходе пресс-конференции были затронуты вопросы двухсторонних отношений и интеграции с Россией. Неоднократно в ходе разговора Лукашенко отмечал, что в союзниках «у России больше никого нет», кроме Белоруссии. «Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы», — сказал Лукашенко.

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