Пресс-конференция Лукашенко продлилась рекордные 8 часов и 15 минут

Фото: president.gov.by

«Большой разговор» президента Белоруссии Александра Лукашенко с общественностью и СМИ продлился рекордные 8 часов и 15 минут. Ее трансляция шла на YouTube-канале РБК.

До этого самой продолжительной была пресс-конференция Лукашенко в 2017-м году, тогда глава государства выступал 7 часов и 21 минуту.

Для сравнения, рекордная по времени конференция российского президента Владимира Путина прошла в 2008 году, она продлилась 4 часа 40 минут. В свою очередь пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, которую он провел на рынке Kyiv Food Market в 2019 году, продлилась более 14 часов.

Пресс-конференция прошла в рабочей резиденции Лукашенко — Дворце независимости — ровно через год после президентских выборов, после которых в стране начались акции протеста.