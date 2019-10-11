Пресс-конференция Зеленского продлилась более 14 часов

Пресс-конференция украинского президента Владимира Зеленского в Киеве продлилась более 14 часов. Мероприятие прошло с 10:00 до 14:24 на рынке Kyiv Food Market.

Целью общения с представителями прессы Зеленский объяснил тем, что в последнее время он мало встречался с журналистами. «Был какой-то вакуум», — отметил украинский лидер. На мероприятие аккредитовались более 300 представителей прессы. Как сообщал источник РБК в офисе президента, от России было аккредитовано «несколько СМИ», в том числе РБК. Украинский президент отвечал на вопросы на втором этаже фуд-корта, сидя за столом, за который каждые полчаса к Зеленскому приглашали по семь-десять журналистов.

О пресс-конференции офис украинского президента объявил в день перед мероприятием. Это произошло, поскольку команда главы государства долго не могла найти помещение, где можно было разместить необходимое количество людей, поясняли РБК в офисе президента.

В ходе пресс-марафона журналисты задали Зеленскому различные вопросы, в том числе по ситуации в Донбассе, встрече в «нормандском формате» и телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, послужившем поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. В частности, украинский президент отметил, что не готов публиковать запись бесед с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы не мешать процессу обмена осужденными между странами. Зеленский также прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией, назвав его странным.