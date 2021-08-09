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Главврач ковидной больницы предостерегла от самодиагностики и самолечения

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Пациенты не должны заниматься самодиагностикой и самолечением, в противном случае придется «догонять развивающееся в неправильном русле» заболевание. Об этом РБК заявила главный врач Московской городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяна Лысенко.

«Я к самодиагностике и самолечению отношусь крайне негативно. Будь то COVID-19, грипп, корь, ОРЗ, инфаркт или что-то другое. Для этого есть медицинское сообщество, есть врачи, которые должны направить на определенное обследование, поставить диагноз и лечить его в соответствии с тем, что происходит, а не догонять потом развивающуюся в неправильном русле историю и получить осложнения после неправильного лечения, которые связаны с некорректным применением тех или иных медицинских препаратов», — сказала Лысенко.

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Фото:АГН «Москва»

Главврач предостерегла и от бесконтрольного применения лечебных трав. «В том числе и фитотерапия, которая тоже может быть небезопасна, смотря, в каких дозах ее применять и от чего она должна помочь», — заметила Лысенко.

Она добавила, что каждый должен заниматься своим делом. «Врачи должны лечить, ставить диагнозы, пациенты должны работать там, где они работают, быть специалистами в своих областях и не претендовать на то, чтобы стать специалистами во всех сферах жизнедеятельности», — завила Лысенко.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

ГКБ № 52 с марта 2020 года работает с COVID-пациентами. На прошлой неделе Лысенко говорила, что при сохранении нынешних темпов вакцинации коллективный иммунитет к COVID-19 у населения Москвы может сформироваться к марту следующего года.

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