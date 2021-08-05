Роспотребнадзор объяснил необходимость ревакцинации защитой от штаммов

Чтобы обеспечить достаточную защиту от новых штаммов коронавируса, рекомендуется проходить ревакцинацию раз в полгода, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Повторная прививка необходима, так как «защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта «дельта» может снижаться», отметили в ведомстве, ссылаясь на «имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений».

«Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов», — говорится сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что существующие вакцины по-прежнему хорошо защищают от «дельта»-варианта COVID-19, а также против тяжелой формы болезни.