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Роспотребнадзор объяснил необходимость ревакцинации защитой от штаммов

Чтобы обеспечить достаточную защиту от новых штаммов коронавируса, рекомендуется проходить ревакцинацию раз в полгода, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Повторная прививка необходима, так как «защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта «дельта» может снижаться», отметили в ведомстве, ссылаясь на «имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений».

«Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов», — говорится сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что существующие вакцины по-прежнему хорошо защищают от «дельта»-варианта COVID-19, а также против тяжелой формы болезни.

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Фото:Dar Yasin / AP

В июле в Москве во всех прививочных пунктах началась повторная вакцинация от COVID-19. Повторно привиться можно однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентной «Спутник V».

По данным властей, повторную прививку рекомендуется делать через шесть месяцев после первой инъекции, а после улучшения эпидемической ситуации — раз в год.

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Для ревакцинации подходят все зарегистрированные в России вакцины, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Роспотребнадзор вакцинация от COVID-19 новый штамм коронавируса
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