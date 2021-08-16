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Общество ,  
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Израиль разрешил путешествия в Россию

Фото: Darren Whiteside / Reuters
Фото: Darren Whiteside / Reuters

Минздрав Израиля исключил Россию из красного списка классификации стран, в котором она числилась с 31 мая. Теперь израильтяне могут поехать в Россию без специального разрешения на въезд. Для туристов из России без израильского гражданства въезд в страну пока остается закрытым.

Обновленные списки стран, доступных к посещению, появились на сайте Минздрава Израиля 8 августа и вступили в силу с 16 августа. Согласно этим спискам, Израиль классифицирует государства по трем группам: красные, желтые и оранжевые.

В красном списке стран с максимальным риском заражения коронавирусной инфекцией остаются Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция. Туда израильтянам поездки запрещены за исключением особых случаев, которые рассматривает Комиссия по исключениям.

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Фото:Oded Balilty / AP

Путешественникам из Австралии, Австрии, Гонконга, Венгрии, Тайваня, Молавии, Новой Зеландии, Китая, Сингапура и Чехии (страны «желтого списка» с низким риском) по возвращении в Израиль необходимо сутки соблюдать полный карантин до получения отрицательного ПЦР-теста. При этом невакцинированные граждане должны находиться на полной самоизоляции две недели. Срок карантина возможно сократить до одной недели, если ПЦР-тесты окажутся отрицательными.

В список оранжевых стран со средним риском заражения коронавирусной инфекцией и строгим предостережением о поездке попали все страны, не названные в желтом и красном списках. В эту категорию Минздрав Израиля переместил Россию, Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР. Израильтянам, даже привитым и переболевшим COVID-19, по возвращении в еврейское государство из этих стран нужно соблюдать двухнедельный карантин.

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Перед приездом в Израиль необходимо сдать ПЦР-тест в аэропорту перед посадкой, заполнить бланк декларации для въезда и оплатить анализ на коронавирус в аэропорту Бен-Гурион.

Запрет на путешествия в государства с высоким риском заражения неоднократно продлевался. В конце июня власти Израиля планировали открыть границы для привитых туристов, однако премьер-министр Нафтали Беннет отложил смягчение мер на неопределенный срок из-за распространения дельта-штамма коронавируса.

С начала пандемии в Израиле выявили 936 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных Минздрава. Умерли от COVID-19 6,6 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Израиль коронавирус пандемия
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