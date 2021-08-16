Израиль разрешил путешествия в Россию

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Минздрав Израиля исключил Россию из красного списка классификации стран, в котором она числилась с 31 мая. Теперь израильтяне могут поехать в Россию без специального разрешения на въезд. Для туристов из России без израильского гражданства въезд в страну пока остается закрытым.

Обновленные списки стран, доступных к посещению, появились на сайте Минздрава Израиля 8 августа и вступили в силу с 16 августа. Согласно этим спискам, Израиль классифицирует государства по трем группам: красные, желтые и оранжевые.

В красном списке стран с максимальным риском заражения коронавирусной инфекцией остаются Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция. Туда израильтянам поездки запрещены за исключением особых случаев, которые рассматривает Комиссия по исключениям.

Путешественникам из Австралии, Австрии, Гонконга, Венгрии, Тайваня, Молавии, Новой Зеландии, Китая, Сингапура и Чехии (страны «желтого списка» с низким риском) по возвращении в Израиль необходимо сутки соблюдать полный карантин до получения отрицательного ПЦР-теста. При этом невакцинированные граждане должны находиться на полной самоизоляции две недели. Срок карантина возможно сократить до одной недели, если ПЦР-тесты окажутся отрицательными.