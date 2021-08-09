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Самолет из Москвы экстренно сел в Перми из-за самочувствия пассажирки

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь аэропорта Большое Савино Евгений Кузнецов.

Согласно сообщению, самолет вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Омск, однако в 06:57 (04:57 мск) экстренно сел в пермском аэропорту Большое Савино.

«В аэропорту женщине оказали первую помощь силами местной медицинской службы, а затем на скорой госпитализировали в одну из больниц города», — уточнил Кузнецов.

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Фото:Владимир Воронов / Transport Photo Images / Global Look Press

По его словам, всего на борту находились 229 человек, в том числе 22 несовершеннолетних. В 08:10 (06:10 мск) самолет вылетел из Перми, продолжив движение по маршруту в Омск, добавил пресс-секретарь.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Перми, самолет «Уральских авиалиний» из Москвы (У6 387) совершил посадку там в 6:52 (8:52 мск) по местному времени.

В аэропорту Омска борт сел в 11:04 (8:00 мск). По расписанию самолет должен был прилететь в 5:30 (2:30 мск).

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РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

В конце мая вынужденную посадку в Казани из-за самочувствия пассажира совершил самолет Airbus-320 авиакомпании S7, летевший из Улан-Удэ в Москву. После того как пассажир был передан врачам, борт продолжил рейс.

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