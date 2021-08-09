Самолет из Москвы экстренно сел в Перми из-за самочувствия пассажирки

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь аэропорта Большое Савино Евгений Кузнецов.

Согласно сообщению, самолет вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Омск, однако в 06:57 (04:57 мск) экстренно сел в пермском аэропорту Большое Савино.

«В аэропорту женщине оказали первую помощь силами местной медицинской службы, а затем на скорой госпитализировали в одну из больниц города», — уточнил Кузнецов.

По его словам, всего на борту находились 229 человек, в том числе 22 несовершеннолетних. В 08:10 (06:10 мск) самолет вылетел из Перми, продолжив движение по маршруту в Омск, добавил пресс-секретарь.