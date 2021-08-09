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Политика ,  

Кулеба назвал вступление Украины в НАТО «копанием туннеля»

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Дмитрий Кулеба / Facebook)

Вопрос о вступлении Украины в НАТО похож на «двустороннее копание туннеля». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Я думаю, что это дорога с двусторонним движением. Это как копать туннель под водой: с обеих сторон начинают копать и в определенной точке встречаются», — сказал он.

По словам Кулебы, иногда партнеры хотят получить от сделки больше, как это было в 2013 году: действующий тогда президент Виктор Янукович отказался подписывать с НАТО Соглашение об ассоциации. Бывает, что повышенную выгоду хочет получить сам Киев: тогда Украина «набрасывает» союзникам дополнительные идеи, проекты и амбиции, а те «сдержанно на них реагируют», заключил министр.

Он добавил, что «абсолютно» отвергает позицию, согласно которой Украине кто-то что-то должен, а она не обязана ничего делать. «Также я отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату», — подчеркнул Кулеба. По его словам, ключевой вопрос для Киева — это признание западными странами того, что «Украина является частью Запада», а не восставшей провинцией русского мира, буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией.

Ранее глава МИД Украины потребовал от Соединенных Штатов ясности относительно условий вступления страны в НАТО. Тогда речь шла о реформах, которые Киев должен провести для присоединения к альянсу. Кроме того, Кулеба отметил, что, хотя президент США Джо Байден не раз говорил, что Украина станет частью блока, до сих пор не было ни единого намека на сроки принятия страны в НАТО.

Киев назвал целями внешней политики курс в НАТО и противодействие Москве
Политика
Дмитрий Кулеба

Перед этим, на пресс-конференции после встречи членов альянса, президент США Джозеф Байден заявил, что для присоединения к НАТО Киев должен в первую очередь решить проблему коррупции. Он добавил, что конфликт в Донбассе не помешает членству Украины в альянсе. Четырнадцатого июня в итоговом заявлении страны НАТО подтвердили решение о принятии Украины в альянс, которое было принято на саммите в Бухаресте в 2008 году, но конкретные сроки вступления в нем не указывались.

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В мае в Белый дом заявил, что альянс примет в состав Украину, если она будет соответствовать всем требованиям для членов НАТО. После этого президент страны Владимир Зеленский попросил НАТО скорее принять решение о принятии Украины в альянс, так как страна «находится в опасности». В ответ государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина уже готова вступить в НАТО, однако не все страны — члены альянса готовы проголосовать за предоставление Киеву плана присоединения.

Украина Дмитрий Кулеба НАТО
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Кулеба анонсировал встречу Зеленского и Байдена без «повышенных тонов»
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Кулеба потребовал от НАТО ясности
Политика
Киев назвал целями внешней политики курс в НАТО и противодействие Москве
Политика
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