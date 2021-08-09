Кулеба назвал вступление Украины в НАТО «копанием туннеля»

Дмитрий Кулеба (Фото: Дмитрий Кулеба / Facebook)

Вопрос о вступлении Украины в НАТО похож на «двустороннее копание туннеля». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Я думаю, что это дорога с двусторонним движением. Это как копать туннель под водой: с обеих сторон начинают копать и в определенной точке встречаются», — сказал он.

По словам Кулебы, иногда партнеры хотят получить от сделки больше, как это было в 2013 году: действующий тогда президент Виктор Янукович отказался подписывать с НАТО Соглашение об ассоциации. Бывает, что повышенную выгоду хочет получить сам Киев: тогда Украина «набрасывает» союзникам дополнительные идеи, проекты и амбиции, а те «сдержанно на них реагируют», заключил министр.

Он добавил, что «абсолютно» отвергает позицию, согласно которой Украине кто-то что-то должен, а она не обязана ничего делать. «Также я отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату», — подчеркнул Кулеба. По его словам, ключевой вопрос для Киева — это признание западными странами того, что «Украина является частью Запада», а не восставшей провинцией русского мира, буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией.

Ранее глава МИД Украины потребовал от Соединенных Штатов ясности относительно условий вступления страны в НАТО. Тогда речь шла о реформах, которые Киев должен провести для присоединения к альянсу. Кроме того, Кулеба отметил, что, хотя президент США Джо Байден не раз говорил, что Украина станет частью блока, до сих пор не было ни единого намека на сроки принятия страны в НАТО.