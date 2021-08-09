В аэропортах Сибири задержали более 50 рейсов

В аэропортах Кемерова, Новосибирска, Иркутска и Красноярска в общей сложности задержали более 50 утренних рейсов. Об этом сообщили ТАСС представители аэропортов.

Так, согласно информации с онлайн-табло аэропорта Красноярска, были задержаны на вылет и прилет порядка 20 рейсов. Среди них рейсы в Москву, Сочи, Талакан, Новосибирск и другие.

В аэропорту Красноярска пояснили, что воздушная гавань оснащена так, что возможно совершать посадки практически в нулевой видимости. Однако решение о посадке принимает командир воздушного судна.

В свою очередь, в аэропорту Кемерова задержано прибытие трех самолетов из Москвы, Симферополя и Санкт-Петербурга. Агентству в справочной аэропорта объяснили, что задержка произошла из-за позднего вылета из аэропортов отправления.