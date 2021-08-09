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В аэропортах Сибири задержали более 50 рейсов

В аэропортах Кемерова, Новосибирска, Иркутска и Красноярска в общей сложности задержали более 50 утренних рейсов. Об этом сообщили ТАСС представители аэропортов.

Так, согласно информации с онлайн-табло аэропорта Красноярска, были задержаны на вылет и прилет порядка 20 рейсов. Среди них рейсы в Москву, Сочи, Талакан, Новосибирск и другие.

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В аэропорту Красноярска пояснили, что воздушная гавань оснащена так, что возможно совершать посадки практически в нулевой видимости. Однако решение о посадке принимает командир воздушного судна.

В свою очередь, в аэропорту Кемерова задержано прибытие трех самолетов из Москвы, Симферополя и Санкт-Петербурга. Агентству в справочной аэропорта объяснили, что задержка произошла из-за позднего вылета из аэропортов отправления.

Издание «Тага.Инфо» сообщает, что в Иркутске приостановлены вылеты шести рейсов. По словам очевидцев, в аэропорту пояснили, что рейсы задерживаются из-за дыма от лесных пожаров и сильного тумана.

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Накануне из-за задымления, вызванного лесными пожарами в Якутии,
в Красноярске на трое суток объявили режим неблагоприятных метеоусловий, известного как режим «черного неба». В минэкологии края пояснили, что в этот период все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферный воздух. Соответствующие письма уже отправлены в их адрес.

В Иркутской области дым от лесных пожаров накрыл 438 населенных пунктов в 14 районах региона.

На территории России сильные лесные пожары возникли, в частности, в Челябинской области, Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской области и Тюменской области, отмечал президент страны Владимир Путин.

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