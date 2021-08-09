В Роскачестве назвали способы борьбы с «подвохами» в кассовых чеках

Самые частые «подвохи», которые встречаются в чеках, — это другая цена товара, включение продукта, который покупатель не брал, или пробитие одного и того же товара дважды, рассказал начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев агентству «Прайм».

При обнаружении такой ошибки в чеке покупателю сначала стоит попросить кассира пробить товар по ценнику или вернуть деньги. Если администратор магазина откажется выполнять требование, нужно подать руководству торговой точки официальную претензию в письменной форме.

«При отказе в добровольном порядке удовлетворить законное требование следующий возможный шаг — обращение в управление Роспотребнадзора по вашему субъекту», — продолжил эксперт.

Он посоветовал указать в заявлении наименование юрлица или индивидуального предпринимателя (ИП), который допустил нарушение, а также приложить к заявлению ответ магазина на жалобу, фотографию ценника и скан (копию) чека. По словам Тарачева, за ошибки в чеках торговой точке грозит штраф до 50 тыс. руб.