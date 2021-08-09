Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Какие дисбалансы увидел МВФ в глобальной экономике Pro, 08:00 В аэропортах Сибири задержали более 50 рейсов Общество, 07:50 Выезжай за рамки: харизматичный внедорожник для активных людей РБК и Volkswagen, 07:15 В Роскачестве назвали способы борьбы с «подвохами» в кассовых чеках Общество, 06:58 Почти 300 тыс. жителям Японии рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна Общество, 06:52 В Роспотребнадзоре назвали сроки наступления постковидного синдрома Общество, 06:00 Следователи проверят ДТП под Саратовом с 13 пострадавшими Общество, 05:57 Белорусская бегунья Тимановская заявила об опасениях за свою безопасность Спорт, 05:32 Аналитики назвали регионы с самым доступным бензином Общество, 05:32 В ДТП с автобусом в Саратовской области пострадали 13 человек Общество, 05:07 Россияне начали экономить на похоронных услугах Общество, 04:59 Посол России в Германии сообщил о погибших при наводнении россиянах Общество, 04:13 В ФМБА заявили о «тяжелой ситуации» с пополнением запасов донорской крови Общество, 03:51 Власти Уханя протестировали на COVID-19 почти всех жителей Общество, 03:37
Общество ,  
0 

В Роскачестве назвали способы борьбы с «подвохами» в кассовых чеках

Самые частые «подвохи», которые встречаются в чеках, — это другая цена товара, включение продукта, который покупатель не брал, или пробитие одного и того же товара дважды, рассказал начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев агентству «Прайм».

При обнаружении такой ошибки в чеке покупателю сначала стоит попросить кассира пробить товар по ценнику или вернуть деньги. Если администратор магазина откажется выполнять требование, нужно подать руководству торговой точки официальную претензию в письменной форме.

«При отказе в добровольном порядке удовлетворить законное требование следующий возможный шаг — обращение в управление Роспотребнадзора по вашему субъекту», — продолжил эксперт.

Эксперты сообщили о новом способе кражи денег с помощью сим-карт
Общество
Фото:Paul Zinken / dpa / Global Look Press

Он посоветовал указать в заявлении наименование юрлица или индивидуального предпринимателя (ИП), который допустил нарушение, а также приложить к заявлению ответ магазина на жалобу, фотографию ценника и скан (копию) чека. По словам Тарачева, за ошибки в чеках торговой точке грозит штраф до 50 тыс. руб.

С 1 февраля российские предприниматели обязаны выдавать покупателям кассовый чек нового образца, в котором перечислены все сделанные покупки. Чеки должны содержать дату и время расчета, сумму денежных средств, наименование, количество и цену каждой позиции товара или услуги. До этого содержание детальной информации о товаре в чеке было необязательным для ИП, для которых работает специальный режим налогообложения.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
чеки магазины Роскачество
Материалы по теме
«СберМаркет» назвал топ-3 категории продуктов, которые покупают россияне
Бизнес
Росстат назвал самый подешевевший за год продукт
Бизнес
Россиян предупредили о возможном подорожании «абсолютно всех» продуктов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter