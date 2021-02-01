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Предпринимателей будут штрафовать за чеки без перечня покупок

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Все предприниматели в России с 1 февраля обязаны выдавать покупателям кассовый чек нового образца, в котором перечислены все сделанные покупки. Чеки должны содержать дату и время расчета, сумму денежных средств, наименование, количество и цену каждой позиции товара или услуги.

До этого содержание детальной информации о товаре в чеке было необязательным для индивидуальных предпринимателей (ИП), для которых работает специальный режим налогообложения.

Эта норма предусмотрена законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (№ 54 ФЗ). Отсрочка, которая позволяла индивидуальным предпринимателям, использующим специальные налоговые режимы, соответствующим образом настроить кассовые аппараты, закончилась 1 февраля, предупреждала ранее налоговая служба.

«С 1 февраля 2021 года действие отсрочки заканчивается, и все кассовые чеки должны содержать наименование товаров (работ, услуг) и их количество», — говорится на сайте ведомства.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Детализированный чек должен упростить для продавца ведение учетности товара, а также помочь потребителю лучше ориентироваться в наименованиях в платежном документе, отмечали в надзорном ведомстве.

Предпринимателям, которые не перешли на чек нового образца, в соответствии с частью 4 статьи 14.5 КоАП грозит предупреждение или штраф — от 1,5 до 3 тыс. руб. для должностных лиц и штраф 5 до 10 тыс. рублей для юридических лиц.

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