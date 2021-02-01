Предпринимателей будут штрафовать за чеки без перечня покупок

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Все предприниматели в России с 1 февраля обязаны выдавать покупателям кассовый чек нового образца, в котором перечислены все сделанные покупки. Чеки должны содержать дату и время расчета, сумму денежных средств, наименование, количество и цену каждой позиции товара или услуги.

До этого содержание детальной информации о товаре в чеке было необязательным для индивидуальных предпринимателей (ИП), для которых работает специальный режим налогообложения.

Эта норма предусмотрена законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (№ 54 ФЗ). Отсрочка, которая позволяла индивидуальным предпринимателям, использующим специальные налоговые режимы, соответствующим образом настроить кассовые аппараты, закончилась 1 февраля, предупреждала ранее налоговая служба.

«С 1 февраля 2021 года действие отсрочки заканчивается, и все кассовые чеки должны содержать наименование товаров (работ, услуг) и их количество», — говорится на сайте ведомства.