Эксперты сообщили о новом способе кражи денег с помощью сим-карт

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Мошенники стали переводить деньги из банковских приложений на сторонние счета, делая копии сим-карт по номеру телефона. Это следует из сообщения, поступившего в РБК от компании-производителя антивирусного программного обеспечения ESET.

В ESET поэтапно описали действия мошенников. Все начинается с создания фейкового аккаунта в социальных сетях либо с покупки аккаунта, которым настоящий пользователь редко пользуется. На втором этапе злоумышленники с помощью рекламного кабинета и поиска в Facebook и Instagram ищут жертв — предпринимателей и владельцев бизнеса.

Далее мошенники пытаются узнать номер телефона, например написав от имени какой-нибудь девушки. «Нередко она живет в другом городе, но имеет с объектом обмана немного общего (заканчивала тот же вуз, у них совпадают хобби и пр.). Далее мошенник под аккаунтом дружелюбной собеседницы пытается выяснить номер телефона вступившего в переписку», — рассказывают в ESET. Одним из вариантов может быть перевод общения в WhatsApp, где всегда виден номер телефона.

Выяснив телефонный номер, злоумышленники делают поддельную доверенность на получение дубликата сим-карты. При этом чаще всего заявления подаются в небольшом филиале мобильного оператора в другом конце страны или часовом поясе. В итоге мошенники звонят в банк, к чьей карте прикреплен номер телефона, и пытаются восстановить пароль от банковского приложения, в котором потом переводят деньги на другой счет.