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В ДТП в Новой Москве погибли четыре человека

В Новой Москве легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом» в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в столичное управление ГИБДД.

«На 58 км Калужского шоссе в сторону Москвы произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего четыре человека погибли», — сообщили в ведомстве.

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Фото:СК РФ по Волгоградской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, погибшим около 20-25 лет. Движение в сторону Москвы осуществляется по реверсной схеме.

Ранее в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым «КамАЗом» в Ставропольском крае погибли три человека, один госпитализирован. Среди погибших оказались 19-летняя водитель и двое 25-летних пассажиров. По данным УГИБДД, погибшая получила водительское удостоверение полтора года назад.

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