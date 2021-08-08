В ДТП в Новой Москве погибли четыре человека

В Новой Москве легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом» в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в столичное управление ГИБДД.

«На 58 км Калужского шоссе в сторону Москвы произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего четыре человека погибли», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, погибшим около 20-25 лет. Движение в сторону Москвы осуществляется по реверсной схеме.