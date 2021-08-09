«Газпром» назвал сроки возобновления подачи газа на завод в Новом Уренгое

Корпорация «Газпром» возобновила подачу сырья на завод «Газпром переработка» в Новом Уренгое, где произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«7 августа возобновлена подача сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту», — сообщили в компании.

В пресс-службе уточнили, что после завершения процесса деэтанизации начнется отгрузка конденсата трубопроводным транспортом на Сургутский завод по стабилизации конденсата для дальнейшей переработки и выпуска товарной продукции.

Возгорание на заводе в Новом Уренгое произошло в ночь с 4 на 5 августа. Потушить огонь удалось только к утру 6 числа. При этом в МЧС указывали на то, что выгорание остаточного конденсата все еще продолжается.

По данным спасателей, погибших и пострадавших в результате инцидента не было. В результате пожара повредились конструктивные элементы здания на площади 2 тыс. кв. м.