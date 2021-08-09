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Бизнес ,  
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«Газпром» назвал сроки возобновления подачи газа на завод в Новом Уренгое

«Газпром» GAZP ₽282,27 -1,29% Купить
Корпорация «Газпром» возобновила подачу сырья на завод «Газпром переработка» в Новом Уренгое, где произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«7 августа возобновлена подача сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту», — сообщили в компании.

В пресс-службе уточнили, что после завершения процесса деэтанизации начнется отгрузка конденсата трубопроводным транспортом на Сургутский завод по стабилизации конденсата для дальнейшей переработки и выпуска товарной продукции.

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Возгорание на заводе в Новом Уренгое произошло в ночь с 4 на 5 августа. Потушить огонь удалось только к утру 6 числа. При этом в МЧС указывали на то, что выгорание остаточного конденсата все еще продолжается.

По данным спасателей, погибших и пострадавших в результате инцидента не было. В результате пожара повредились конструктивные элементы здания на площади 2 тыс. кв. м.

Предприятие «Газпром-переработки» находится в 28 км от Нового Уренгоя. Завод занимается первичной переработкой газового конденсата, а также организовывает транспорт конденсата в магистральный конденсатопровод и производит нефтепродукты.

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