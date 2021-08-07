На Ставрополье три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Ставропольском крае в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым «КамАЗом» погибли три человека, один госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УГИБДД.

«Около 04:00 на улице Строительной в Буденновске водитель автомобиля Nissan Fuga выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на стоящий на обочине «КамАЗ», сообщили в ведомстве.

Среди погибших оказались 19-летняя водитель и двое 25-летних пассажиров.