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На Ставрополье три человека погибли в ДТП с грузовиком

Фото:26gibdd / Instagram Фото:26gibdd / Instagram

В Ставропольском крае в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым «КамАЗом» погибли три человека, один госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УГИБДД.

«Около 04:00 на улице Строительной в Буденновске водитель автомобиля Nissan Fuga выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на стоящий на обочине «КамАЗ», сообщили в ведомстве.

ДТП в Ростовской области на трассе М4-Дон

Среди погибших оказались 19-летняя водитель и двое 25-летних пассажиров.

По данным УГИБДД, погибшая девушка получила водительское удостоверение полтора года назад. У всех участников ДТП произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка.

Накануне в Аксайском районе Ростовской области на трассе М4 «Дон» произошла авария с участием двух грузовых и семи легковых автомобилей, погибли четыре человека.

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В пресс-службе регионального управления МВД сообщили РБК, что причиной аварии стало несоблюдение водителем грузовика безопасной дистанции на дороге.

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