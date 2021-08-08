СК возбудил дело после смерти ребенка в ДТП с пьяным водителем в Поволжье

Фото: СК РФ по Волгоградской области

Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, в результате чего погиб семилетний ребенок. Об этом сообщается на сайте регионального управления следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по п.«б» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 12 лет.

По предварительным данным, 45-летний мужчина, будучи пьяным, двигался по улице Строительной станицы Михайловская и наехал на семилетнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП.

Дома подозреваемый демонтировал передний бампер автомобиля, на котором остались следы аварии. Мужчина был задержан.