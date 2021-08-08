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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп назвал себя поклонником вакцин от коронавируса

Вакцины от коронавируса помогли избежать смертности, сравнимой с показателем пандемии испанского гриппа 1917–1918 годов. Об этом в эфире телеканала FOX News заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает издание Mediaite.

Трамп назвал себя одновременно сторонником вакцинации и «наших свобод». Он отметил, что люди должны самостоятельно сделать выбор, стоит ли им прививаться.

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При этом Трамп назвал разработку вакцинации заслугой своей администрации. «Думаю, что если бы мы с администрацией Трампа не дошли бы до вакцины, у нас бы было 100 млн смертей, как в 1917-м», — сказал он.

Сам Трамп переболел коронавирусом в октябре прошлого года. Он находился на лечении в медицинском центре Уолтера Рида три дня. Лечащий врач главы государства Шон Конли говорил, что у Трампа хорошее самочувствие, он не испытывает проблем с дыханием. Сам Трамп через три дня заявил, что чувствует себя хорошо и покидает медучреждение.

Во время президента, Трамп не раз скептически высказывался о карантинных мерах, принятых для сдерживания коронавирусной инфекции. В декабре прошлого года он привел в пример Калифорнию, где число заболевших COVID-19 продолжает расти, в то время как во Флориде и других штатах власти справляются с вирусом, хотя не объявляли локдаун.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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