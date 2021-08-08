Трамп назвал себя поклонником вакцин от коронавируса

Вакцины от коронавируса помогли избежать смертности, сравнимой с показателем пандемии испанского гриппа 1917–1918 годов. Об этом в эфире телеканала FOX News заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает издание Mediaite.

Трамп назвал себя одновременно сторонником вакцинации и «наших свобод». Он отметил, что люди должны самостоятельно сделать выбор, стоит ли им прививаться.

При этом Трамп назвал разработку вакцинации заслугой своей администрации. «Думаю, что если бы мы с администрацией Трампа не дошли бы до вакцины, у нас бы было 100 млн смертей, как в 1917-м», — сказал он.

Сам Трамп переболел коронавирусом в октябре прошлого года. Он находился на лечении в медицинском центре Уолтера Рида три дня. Лечащий врач главы государства Шон Конли говорил, что у Трампа хорошее самочувствие, он не испытывает проблем с дыханием. Сам Трамп через три дня заявил, что чувствует себя хорошо и покидает медучреждение.