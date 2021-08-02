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Выборы президента США ,  
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Трамп пообещал новые доказательства нарушений на президентских выборах

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что скоро общественность получит новые доказательства многочисленных нарушений во время проведения последних выборов американского президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политика.

«Есть значительные и безусловные доказательства, что проведение выборов было подорвано мошенничеством и нарушениями, которых наша страна никогда не видела раньше. Многое из этого уже стало достоянием общественности, и значительно больше появится в ближайшем будущем», — указал Трамп.

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Политика
Дональд Трамп

Экс-президент попросил законодательные органы штатов изменить порядок голосования, чтобы не допустить впредь подобных нарушений. Он также обвинил ведущие американские СМИ в попытках скрыть от общественности правду о выборах.

Выборы президента США прошли в ноябре 2020 года. Трамп проиграл их демократу Джо Байдену и неоднократно отказывался признать поражение, заявляя о подтасовке результатов. Его команда пыталась оспорить итоги в нескольких штатах, однако безрезультатно. В свою очередь, Байден неоднократно заявлял, что выборы прошли законно.

Ранее комитет по надзору и реформами палаты представителей США сообщил, что Трамп якобы давил на Минюст для отмены результатов выборов. В комитете утверждают, что 27 декабря 2020 года между ним и занимавшим тогда пост генерального прокурора Ричардом Донохью произошел разговор. После этого генпрокурор оставил сделанную от руки записку следующего содержания: «Просто сказать, что выборы были коррумпированными плюс предоставить остальное мне и конгрессменам». При этом Трамп, согласно сообщению, угрожал Донохью и Розену потерей работы, если те откажутся выполнить его просьбу. Сам экс-президент опроверг обвинения.

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