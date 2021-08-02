Трамп пообещал новые доказательства нарушений на президентских выборах

Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что скоро общественность получит новые доказательства многочисленных нарушений во время проведения последних выборов американского президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политика.

«Есть значительные и безусловные доказательства, что проведение выборов было подорвано мошенничеством и нарушениями, которых наша страна никогда не видела раньше. Многое из этого уже стало достоянием общественности, и значительно больше появится в ближайшем будущем», — указал Трамп.

Экс-президент попросил законодательные органы штатов изменить порядок голосования, чтобы не допустить впредь подобных нарушений. Он также обвинил ведущие американские СМИ в попытках скрыть от общественности правду о выборах.