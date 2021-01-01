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Трамп счел картинные меры в США опаснее самого COVID-19

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией наносят обществу больший ущерб, чем сам COVID-19. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом (так Трамп называет коронавирус. — РБК.)», — сказал он.

По словам Трампа, несмотря на карантинные меры, в Калифорнии число заболевших COVID-19 продолжает расти, в то время как во Флориде и других штатах власти справляются с вирусом, хотя не объявляли локдаун.

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Трамп неоднократно высказывался о необходимости снятия ограничений по всей Америке. Президент заявлял, что справиться с распространением вируса можно и без введения жесткого локдауна. В то время как ограничения могут нанести огромный вред экономике США.

В США уровень распространения коронаиврусной инфекции является самым высоким в мире. По данным американского Университета Джона Хопкинса, за время пандемии в стране коронавирусом заразились почти 19 млн. человек. Из них более 331 тыс. пациентов умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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