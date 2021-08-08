В Бурятии из-за проливных дождей обвалилась дорога

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Трамп назвал себя поклонником вакцин от коронавируса Политика, 09:20 Опережая перемены: как новая «ГАЗель NN» вписалась в рынок РБК и ГАЗ, 09:16 Российская гимнастка обвинила судей на Олимпиаде в «сливе» Спорт, 09:10 Победивший Волкова боец стал временным чемпионом UFC Спорт, 08:45 Аверины допустили завершение карьеры после спорного судейства на Играх Спорт, 08:36 Дым от пожаров накрыл более 400 населенных пунктов в Иркутской области Общество, 08:36 Туристический потенциал регионов России. Карта РБК и Сбер, 08:24 Треть москвичей и петербуржцев поддержали всеобщее тестирование на COVID Общество, 08:05 В Бурятии из-за проливных дождей обвалилась дорога Общество, 08:05 Винер назвала позором соревнования по художественной гимнастике на Играх Спорт, 08:02 Российские гимнастки снова без золота. Онлайн 16-го дня Игр Спорт, 07:43 В Красноярске ввели режим «Черного неба» из-за пожаров в Якутии Общество, 07:22 Выезжай за рамки: харизматичный внедорожник для активных людей РБК и Volkswagen, 07:15 Два полицейских находятся в критическом состоянии после стрельбы в Чикаго Общество, 07:06
Общество ,  

В Бурятии из-за проливных дождей обвалилась дорога

В Закаменском районе Бурятии из-за проливных дождей обвалилась часть региональной дороги. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МЧС по региону и издание «Байкал Online».

«Выставлены посты ГИБДД, движение по направлению Улан-Удэ-Закаменск перекрыто, водителей просят воздержаться от поездок», — сообщил источник «Интерфакс».

На части территории Хабаровского края объявили режим ЧС из-за паводков
Общество

Кроме того, в результате паводка в Амурской области без автомобильного сообщения остаются 25 населенных пунктов. Их список опубликован на сайте регионального правительства.

Отмечается, что всего в Приамурье подтопило 183 жилых дома. На случай ухудшения обстановки власти региона подготовили к развертыванию 21 пункт временного размещения, они смогут вместить до 944 человек.

«В проведении аварийно-восстановительных работ на территории области задействована группировка общей численностью 732 человека, 246 единиц техники, в том числе 40 плавательных средства», — добавили в пресс-службе администрации Амурской области.

В 2021 году наводнения прошли в 440 городах России. Как рассказал глава МЧС Евгений Зиничев, их суммарный ущерб составил 7,5 млрд руб. Всего к ликвидации последствий прохождения паводков привлекалась группировка численностью свыше 84 тыс. человек и 15 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России — более 20 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
паводки дорога Бурятия Амурская область потоп обвал
Материалы по теме
На части территории Хабаровского края объявили режим ЧС из-за паводков
Общество
Глава МЧС назвал сумму ущерба от паводков в России
Общество
Путин назвал причины паводков и пожаров в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter