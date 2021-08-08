В Бурятии из-за проливных дождей обвалилась дорога

В Закаменском районе Бурятии из-за проливных дождей обвалилась часть региональной дороги. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МЧС по региону и издание «Байкал Online».

«Выставлены посты ГИБДД, движение по направлению Улан-Удэ-Закаменск перекрыто, водителей просят воздержаться от поездок», — сообщил источник «Интерфакс».

Кроме того, в результате паводка в Амурской области без автомобильного сообщения остаются 25 населенных пунктов. Их список опубликован на сайте регионального правительства.

Отмечается, что всего в Приамурье подтопило 183 жилых дома. На случай ухудшения обстановки власти региона подготовили к развертыванию 21 пункт временного размещения, они смогут вместить до 944 человек.