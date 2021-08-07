В МЧС назвали число задымленных населенных пунктов в Красноярском крае

Красноярск (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

В Красноярском крае число населенных пунктов, задымленных из-за лесных пожаров, превысило 1,2 тыс. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

«По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 1257 населенных пунктах в 45 муниципальных образованиях», — уточнили в региональном главке.

По прогнозу «Авиалесоохраны», 7 и 8 августа в Красноярском крае, а также в Иркутской, Омской, Новосибирской областях, Алтайском крае ожидают средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах.

В правительстве Красноярского края сообщили об усилении мер со стороны экологического надзора Минэкологии в связи с введением режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) из-за задымления. Так, режим первой степени будет действовать в Красноярске с 7 августа по 10 августа