Власти Якутии предупредили об угрозе пожаров в 12 населенных пунктах

Фото: Милена Ноговицына / ТАСС

Верховые пожары из-за сильного ветра угрожают 12 населенным пунктам Якутии. Об этом сообщил председатель правительства республики Андрей Тарасенко на заседании оперативного штаба, передает «Интерфакс — Дальний Восток».

Он поручил вести круглосуточное дежурство и держать все силы в повышенной готовности. О каких населенных пунктах идет речь, не уточняется.

Ранее 7 августа в региональном управлении МЧС сообщили РБК, что в Якутии лесные пожары приблизились к поселку Сангар, где расположена нефтебаза компании «Саханефтегазсбыт». Специалисты проложили минерализованную полосу вокруг нефтебазы, более того ветер сменил направление — от нефтебазы.

Согласно последним данным оперативного штаба Якутии, всего от лесных пожаров сгорело 31 строение, в том числе 12 нежилых, удалось отстоять 225 домов.