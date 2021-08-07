Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
В Минздраве Кубани рассказали о состоянии отравившихся в поезде детей Общество, 16:32 Россия поднялась на 4-ю строчку в медальном зачете. Онлайн 15-го дня Игр Спорт, 16:32 Стал известен знаменосец сборной России на церемонии закрытия Олимпиады Спорт, 16:20 Власти Якутии предупредили об угрозе пожаров в 12 населенных пунктах Общество, 16:12 Мурашко назвал регион с крайне напряженной ситуацией с COVID-19 Общество, 16:06 Ласицкене принесла России первое за 9 лет золото на Олимпиаде в атлетике Спорт, 16:00 Два инвестпортфеля: эксперт по инвестициям дает советы по апгрейду РБК и Сбер, 15:54 Эксперты оценили данные о заразившем 1500 человек суперраспространителе Общество, 15:48 ЦСКА поддержал Авериных после вызвавшего споры судейства на Олимпиаде Спорт, 15:47 Тарасова словом «бандиты» оценила судейство российских гимнасток Спорт, 15:37 IPO Robinhood: о чем нужно знать Крипто, 15:29 Тренер синхронисток России допустила завершение карьер всех спортсменок Спорт, 15:27 МЧС предупредило о грозовых ливнях в Москве Общество, 15:24 Ирак приостановил все пассажирские рейсы в Белоруссию Политика, 15:11
Общество ,  
0 

Власти Якутии предупредили об угрозе пожаров в 12 населенных пунктах

Фото: Милена Ноговицына / ТАСС
Фото: Милена Ноговицына / ТАСС

Верховые пожары из-за сильного ветра угрожают 12 населенным пунктам Якутии. Об этом сообщил председатель правительства республики Андрей Тарасенко на заседании оперативного штаба, передает «Интерфакс — Дальний Восток».

Он поручил вести круглосуточное дежурство и держать все силы в повышенной готовности. О каких населенных пунктах идет речь, не уточняется.

Ранее 7 августа в региональном управлении МЧС сообщили РБК, что в Якутии лесные пожары приблизились к поселку Сангар, где расположена нефтебаза компании «Саханефтегазсбыт». Специалисты проложили минерализованную полосу вокруг нефтебазы, более того ветер сменил направление — от нефтебазы.

Власти Якутии опровергли данные о гибели военных во время тушения пожаров
Общество

Согласно последним данным оперативного штаба Якутии, всего от лесных пожаров сгорело 31 строение, в том числе 12 нежилых, удалось отстоять 225 домов.

Местных жителей эвакуировали в Бедигестях, большинство из них временно размещены у родственников, 24 человека — в пришкольном интернате, еще 5 человек — в средней общеобразовательной школе им. С.П. Данилова.

Глава региона Айсен Николаев заверил, что сгоревшие дома будут восстановлены за счет бюджета республики в ближайшее время.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Video

В связи с лесными пожарами в Якутии в некоторых районах Казахстана, в том числе над городом Павлодар образовался смог, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.

«Причин для беспокойства нет. Угрозы ухудшения экологической обстановки нет. В скором времени смог рассеится», — заверили в пресс-службе.

Всего в Якутии сейчас активны 159 природных пожаров, за 6 августа удалось ликвидировать 14 возгораний на площади свыше 4 тыс. га. Пожары появились в регионе с начала июля, когда установилась жаркая и сухая погода. В том числе возгорания были выявлены в национальном парке «Ленские столбы» и заповеднике «Олекминский».

Республика Саха (Якутия) лесные пожары угроза населенные пункты
Материалы по теме
Власти Якутии опровергли данные о гибели военных во время тушения пожаров
Общество
В МЧС сообщили о приближении лесных пожаров к нефтебазе в Якутии
Общество
В Якутске произошел прорыв газопровода
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter