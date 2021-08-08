В США одномоторный самолет упал на жилой дом

Одномоторный самолет врезался в дом в Миннесоте (штат США) в вечером 7 августа, сообщает издание San Antonio Express-News со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации.

«Самолет направлялся из муниципального аэропорта Александрии в аэропорт Иден-Прери, он разбился в 18:00 (2:00 мск)», — говорится в сообщении.

По информации «5 Eyewitness News» со ссылкой на правоохранительные органы, в результате авиакатастрофы погибло несколько человек, выживших не было. Как сообщил телеканалу один из свидетелей, во время полета на самолете произошел «хлопок», после чего оторвалось одно из крыльев и он по спирали полетел вниз.

Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что расследует крушение самолета Mooney M20M.