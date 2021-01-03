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В результате падения самолета на жилой дом в США погибли три человека

В американском штате Мичиган на жилой дом упал легкомоторный самолет, погибли три человека. Об этом сообщает газета The Detroit News со ссылкой на полицию.

Авиакатастрофа произошла 2 января около 16:00 по местному времени (около полуночи 3 января мск) в округе Окленд. По предварительной информации федерального управления гражданской авиации, одномоторный самолет Piper PA-24 упал на частный жилой дом.

В результате крушения начался пожар, жильцы дома смогли выбраться из него. Полиция считает, что погибли пилот воздушного судна и двое его пассажиров. Сейчас авиационные власти начинают расследование происшествия.

В Канаде при крушении вертолета погибла семья с двумя детьми
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Ранее 1 января в Канаде разбился одномоторный вертолет Robinson R44, в результате чего погибла летевшая в нем семья из четырех человек — двоих детей и двоих взрослых.

Катастрофа случилась в северной части провинции Альберта, вертолет рухнул на поле фермера. Спасатели перехватили сигнал аварийного передатчика после падения. Пока что у властей нет данных о маршруте воздушного судна.

самолет крушение авиакатастрофа США
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В Канаде при крушении вертолета погибла семья с двумя детьми
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