В результате падения самолета на жилой дом в США погибли три человека

В американском штате Мичиган на жилой дом упал легкомоторный самолет, погибли три человека. Об этом сообщает газета The Detroit News со ссылкой на полицию.

Авиакатастрофа произошла 2 января около 16:00 по местному времени (около полуночи 3 января мск) в округе Окленд. По предварительной информации федерального управления гражданской авиации, одномоторный самолет Piper PA-24 упал на частный жилой дом.

В результате крушения начался пожар, жильцы дома смогли выбраться из него. Полиция считает, что погибли пилот воздушного судна и двое его пассажиров. Сейчас авиационные власти начинают расследование происшествия.

Ранее 1 января в Канаде разбился одномоторный вертолет Robinson R44, в результате чего погибла летевшая в нем семья из четырех человек — двоих детей и двоих взрослых.