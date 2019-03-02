В США легкомоторный самолет врезался в здание жилого комплекса

Легкомоторный самолет врезался в здание жилого комплекса в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США). В результате ЧП погиб пилот, сообщает ABC News со ссылкой на данные местных спасателей.

Авиакатастрофа произошла около 11:45 после того, как самолет вылетел из аэропорта Норт-Перри в Пемброк-Пайнс. Воздушное судно врезалось в квартиру между 16-м и 17-м этажами, а затем упало на палубу у бассейна, располагающегося внизу.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) подтвердили, что самолет представлял собой одномоторный самолет Piper PA-25. Пилот был единственным человеком, находящимся на борту самолета. Людей из здания благополучно эвакуировали.

Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование по факту инцидента.