В США заявили о резком ускорении распространения COVID-19 в стране

За минувшую субботу (7 августа) в США выявили более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что в 10 раз больше чем в начале июня, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Представители системы здравоохранения выразили опасения, что число госпитализаций и смертей в стране будут продолжать рост, если большая часть населения не вакцинируется. Там уточнили, что новый всплеск заболевания обусловлен распространением штамма «дельта».

«Наши модели показывают, что, если мы не (вакцинируем людей), у нас может быть до нескольких сотен тысяч заболевших в день, аналогично нашему всплеску в начале января», — заявила глава CDC Рошель Валенски.

По информации агентства, наиболее сложная ситуация сложилась на юге страны, где наблюдается один из самых низких показателей вакцинации в США. «Мы наблюдаем такой резкий рост числа пациентов, которого не видели раньше», — говорил главный врач больницы «Мемориал Герман» во Флориде Марк Напп.