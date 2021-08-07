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Пандемия коронавируса ,  
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Половина жителей США полностью привилась от COVID-19

В США половина граждан полностью вакцинирована от коронавируса, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным CDC, первую дозу вакцины получили 58,4% граждан, или 193 764 457 человек, обе дозы — 50%, или 165 918 256.

По последним данным CDC, за сутки в стране выявили 120 173 новых случая заражения коронавирусом, умерли 700 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 35 530 951 случай заболевания COVID-19, скончались 613 658 человек.

Байден оговорился насчет предложения заплатить $100 тыс. за вакцинацию
Политика
Джо Байден

В июле президент США Джо Байден предложил платить за вакцинацию по $100 и предоставить оплачиваемый отпуск каждому работнику, чтобы пройти вакцинацию, а также пообещал возместить расходы малому и среднему бизнесу на предоставление отпуска.

В августе Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщил, что администрация Байдена планирует ввести требование обязательной вакцинации для въезда в США.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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