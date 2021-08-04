Байден заявил об ухудшении ситуации с COVID в США в ближайшие недели

В ближайшие недели ситуация с коронавирусом в США ухудшится, заявил президент страны Джо Байден. Его речь размещена на сайте Белого дома.

Глава государства указал на опасность штамма «дельта», который вызвал новую волну пандемии в стране.

«Сегодня на него приходится более 80% всех случаев COVID-19 в Соединенных Штатах. Эксперты говорят нам, что в ближайшие недели мы увидим рост числа таких случаев — в значительной степени предотвратимую трагедию, которая усугубится, прежде чем станет лучше», — заявил Байден.

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