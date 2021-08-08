МКС решили подключить к ГЛОНАСС для упрощения стыковки кораблей
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) планируется оснастить навигационной системой ГЛОНАСС для помощи при стыковке космических кораблей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы научного журнала ракетно-космической корпорации «Энергия».
В издании пояснили, что на российском сегменте стоит устройство АСН-М, которое не принимает сигналы отечественной системы ГЛОНАСС, а работает только по сигналам американской спутниковой системы GPS. В то же время на космических кораблях «Союз МС» и «Прогресс МС» установлена аппаратура спутниковой навигации АСН-К, работающая по сигналам как отечественной ГЛОНАСС, так и американской GPS.
«В настоящее время для МКС ведется разработка новой аппаратуры АСН-КМ, работающей, как и АСН-К, по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС и GPS», — сообщается в журнале.
Разработчики рассчитывают, что за счет использования сразу двух навигационных систем ГЛОНАСС и GPS уровень погрешности определения положения станции уменьшится. По их мнению, это позволит космическим кораблям не использовать другие датчики, а только по сигналам спутниковой навигации подходить к станции на расстояние 10-20 м и уже после этого включать лидар и оптические датчики для помощи при стыковке.
Там также отметили, что на сегодняшний день безопасная дистанция подхода кораблей к станции с использованием навигационных сигналов ограничена рубежом в 200-300 м.