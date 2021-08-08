Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
МКС решили подключить к ГЛОНАСС для упрощения стыковки кораблей Технологии и медиа, 04:02 На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд Общество, 03:34 Последствия лесных пожаров в Якутии и Красноярском крае. Фоторепортаж Общество, 03:26  В Сибири обнаружили замороженного пещерного львенка возрастом 43 тыс. лет Общество, 03:18 Минцифры предложило собирать биометрию у водителей такси и каршеринга Общество, 03:13 Со стремянкой за $750: как мигранты перебираются из Белоруссии в ЕС Политика, 03:00 Сбербанк за полгода закрыл в шесть раз больше отделений, чем в 2020 году Бизнес, 02:41 Компания такси в США отказалась перевозить вакцинированных от COVID-19 Общество, 02:09 Рогозин выступил за «расстрелы, а не посадки» за коррупцию в оборонке Технологии и медиа, 01:40 В ВОЗ предложили называть новые штаммы COVID-19 именами созвездий Общество, 01:38 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 01:22 Экстренное предупреждение из-за ливней и гроз объявили в Сочи Общество, 01:13 В Гидрометцентре назвали регионы с прогнозом аномальной жары Общество, 00:54 Как регулировать расходы на командировки и не переплачивать РБК и Smartway, 00:35
Технологии и медиа ,  
0 

МКС решили подключить к ГЛОНАСС для упрощения стыковки кораблей

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) планируется оснастить навигационной системой ГЛОНАСС для помощи при стыковке космических кораблей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы научного журнала ракетно-космической корпорации «Энергия».

В издании пояснили, что на российском сегменте стоит устройство АСН-М, которое не принимает сигналы отечественной системы ГЛОНАСС, а работает только по сигналам американской спутниковой системы GPS. В то же время на космических кораблях «Союз МС» и «Прогресс МС» установлена аппаратура спутниковой навигации АСН-К, работающая по сигналам как отечественной ГЛОНАСС, так и американской GPS.

«В настоящее время для МКС ведется разработка новой аппаратуры АСН-КМ, работающей, как и АСН-К, по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС и GPS», — сообщается в журнале.

Разработчики рассчитывают, что за счет использования сразу двух навигационных систем ГЛОНАСС и GPS уровень погрешности определения положения станции уменьшится. По их мнению, это позволит космическим кораблям не использовать другие датчики, а только по сигналам спутниковой навигации подходить к станции на расстояние 10-20 м и уже после этого включать лидар и оптические датчики для помощи при стыковке.

Там также отметили, что на сегодняшний день безопасная дистанция подхода кораблей к станции с использованием навигационных сигналов ограничена рубежом в 200-300 м.

В «Роскосмосе» рассказали о не поверившем в стыковку с МКС модуле «Наука»
Общество
Многоцелевой лабораторный модуль &laquo;Наука&raquo;

Ранее 21 июля состоялся запуск модуля «Наука» с космодрома Байконур, спустя восемь дней — 29 июля —прошла его стыковка с МКС. Позднее в NASA сообщили, что на модуле нештатно включились двигатели, после чего вся станция развернулась на 45 градусов.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Американское космическое агентство, в свою очередь, заявило, что МКС не было нанесено ущерба, также происшествие не стало угрозой для экипажа станции. Тем не менее NASA отложило запуск к МКС собственного корабля Starliner. «Дополнительное время потребуется для проверки работы российского модуля и обеспечения готовности станции к прибытию корабля», — уточнили в агентстве.

В «Роскосмосе» заявили, что включение двигателей было вызвано процессом перевода модуля из режима полета в состояние стыковки со станцией. Там также указали, что нештатная ситуация возникла из-за срабатывания системы безопасности. «Модуль, видимо, сам не мог «поверить», что он уже состыковался. Когда приводили в исходное состояние систему управления модуля, то она решила, что еще находится в свободном полете, и не поняла, что происходит. Сработал алгоритм безопасности, включающий двигатель. Такого не должно было случиться, причины выясняет специальная комиссия», — пояснял директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

МКС «Глонасс» космос стыковка
Материалы по теме
В «Роскосмосе» рассказали о не поверившем в стыковку с МКС модуле «Наука»
Общество
В NASA раскрыли детали вращения МКС из-за инцидента с «Наукой»
Технологии и медиа
NASA ответило Роскосмосу о продолжительности эксплуатации МКС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter